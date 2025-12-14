Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thông tin mới về dự án Nuôi em Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngành giáo dục Nghệ An cho biết, dự án Nuôi em Nghệ An làm việc trực tiếp với các trường, không thông qua Sở, đồng thời khuyến cáo các cơ sở giáo dục thận trọng khi tiếp nhận tài trợ.

Ngày 13/12, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, nhiều trường học ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn, đời sống học sinh thiếu thốn.

Theo ông Hoàn, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân dành cho học sinh nghèo là hết sức cần thiết. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã triển khai các chương trình hỗ trợ kịp thời, thiết thực và mang tính nhân văn, góp phần giúp nhà trường và học sinh vượt qua khó khăn, duy trì việc học tập.

Về dự án Nuôi em Nghệ An, ông Hoàn cho biết, phía dự án làm trực tiếp với các nhà trường, không thông qua Sở GD&ĐT Nghệ An.

z7323369096724-da42e3e46a6c4369a5b6925ab1dac807.jpg
Học sinh miền núi Nghệ An.

Từ sự việc trên, Sở GD&ĐT Nghệ An khuyến cáo các trường khi tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cần chủ động xác minh, nắm rõ mục đích, động cơ của chương trình, tránh để bị lợi dụng vào những mục đích không phù hợp.

Trong quá trình triển khai, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, đồng thời báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT để có sự theo dõi, giám sát. Qua đó, bảo đảm các chương trình hỗ trợ thực sự mang ý nghĩa nhân văn, ngăn ngừa những vấn đề có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Theo giới thiệu, dự án Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho học sinh nghèo tại các xã biên giới, vùng cao thuộc tỉnh Nghệ An.

Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của dự án để hỗ trợ các chương trình hoặc các em nhỏ cụ thể.

Trên một số bài kêu gọi tài trợ trên Fanpage của dự án, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là trưởng ban, quản lý dự án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh thông tin phản ánh về sự thiếu minh bạch trong hoạt động của dự án "Nuôi em Nghệ An".

Thu Hiền
#giáo dục #Nuôi em Nghệ An #tài trợ #học sinh #đoàn thể #xã hội #đồng hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục