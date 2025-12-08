Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an vào cuộc vụ dự án Nuôi em ở Nghệ An bị tố thiếu minh bạch

Thu Hiền
TPO - Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An đang bị tố thiếu minh bạch sau khi hàng loạt mạnh thường quân mất liên lạc với người phụ trách dự án. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và tiến hành xác minh.

Sáng 8/12, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư phản ánh về dấu hiệu thiếu minh bạch tài chính của dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An.

Hiện đội xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An - nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Mỗi “anh nuôi, chị nuôi” đóng góp từ 1,5 đến gần 2 triệu đồng cho mỗi học sinh mỗi năm học, giúp các em có bữa trưa đầy đủ hơn. Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng và phụ trách.

z7303698623664-4f64baf82935cce9e657bec38baf2f38.jpg
Dự án thiện nguyện "Em nuôi Nghệ An" bị tố thiếu minh bạch về tài chính

Trên các kênh truyền thông, bà Nga giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện quốc gia, khiến nhiều nhà hảo tâm tin rằng đây là chương trình chính thống.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều mạnh thường quân cho rằng dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch trong thu chi tài chính. Từ ngày 15/10/2025, họ không thể liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, tin nhắn, cuộc gọi đều không được phản hồi. Bức xúc, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Theo thống kê của một số nhà hảo tâm, tại các điểm trường thuộc Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… có 241 học sinh được nhận hỗ trợ bởi 61 nhà hảo tâm, với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng. Nếu tính toàn bộ dự án từ năm 2019 đến nay, số tiền quyên góp có thể lớn hơn nhiều lần.

Các mạnh thường quân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án, đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm và uy tín của các hoạt động thiện nguyện.

Thu Hiền
