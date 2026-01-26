Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Vụ bài thi của nhiều học sinh ở Gia Lai bị sửa thấp điểm: Bất ngờ với giải trình của cô giáo

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), giải trình rằng, kỳ 1, trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập nên đã hạ thấp điểm.

Chiều 26/1, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, sở đã buổi làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), liên quan việc cô T.T.K.N - giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài thi của nhiều học sinh.

Trước đó, cô N. giải trình rằng, kỳ 1, trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập, nên đã hạ thấp điểm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, giải trình nêu trên của cô giáo bất hợp lý, sai lệch về quan điểm, không thể chấp nhận được.

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu kiểm tra việc cô N. có tổ chức dạy thêm, học thêm ở nhà hay không? Rồi những em học sinh bị hạ điểm có đi học thêm nhà cô này hay không?

truong.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ nơi cô T.T.K.N giảng dạy.

Liên quan vụ việc, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được xác định vi phạm các quy định của luật Viên chức, luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm; Căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Sự việc cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường cũng xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. để tiếp tục làm rõ sự việc.

Trương Định
#Gia Lai #giáo dục #sửa điểm #giáo viên #hạ điểm thấp #dạy thêm #Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ #Quy Nhơn Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục