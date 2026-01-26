Vụ bài thi của nhiều học sinh ở Gia Lai bị sửa thấp điểm: Bất ngờ với giải trình của cô giáo

TPO - Cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), giải trình rằng, kỳ 1, trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập nên đã hạ thấp điểm.

Chiều 26/1, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, sở đã buổi làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), liên quan việc cô T.T.K.N - giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài thi của nhiều học sinh.

Trước đó, cô N. giải trình rằng, kỳ 1, trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập, nên đã hạ thấp điểm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, giải trình nêu trên của cô giáo bất hợp lý, sai lệch về quan điểm, không thể chấp nhận được.

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu kiểm tra việc cô N. có tổ chức dạy thêm, học thêm ở nhà hay không? Rồi những em học sinh bị hạ điểm có đi học thêm nhà cô này hay không?

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ nơi cô T.T.K.N giảng dạy.

Liên quan vụ việc, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được xác định vi phạm các quy định của luật Viên chức, luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm; Căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Sự việc cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường cũng xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. để tiếp tục làm rõ sự việc.