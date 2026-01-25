Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hà Nội:

Chen chân chụp ảnh áo dài Tết ở Hồ Gươm

Dương Triều

TPO - Hà Nội cuối tuần lạnh 18°C, nhưng không khí tại phố đi bộ Hồ Gươm lại rộn ràng sắc xuân. Nhiều người đổ ra đường dạo bộ, chụp ảnh.

616822223-1196299442678227-4238214851062109087-n.jpg
Từ sáng đến chiều, quanh các địa điểm quen thuộc như Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn hay phố Đinh Tiên Hoàng, hình ảnh những cô gái trẻ diện áo dài đủ màu sắc xuất hiện liên tục. Áo dài đỏ, hồng, trắng hoặc họa tiết hoa được ưu tiên lựa chọn, gợi không khí Tết trong những ngày cuối năm.
tp-ao-daiddt-9157.jpg
tp-ao-daiddt-9154.jpg
tp-ao-daiddt-9173.jpg
Theo ghi nhận, thời tiết thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiều bạn trẻ cho biết nền nhiệt 18 độ C tuy có phần lạnh nhưng không gây bất tiện, đặc biệt khi di chuyển nhẹ nhàng quanh hồ. Một số người kết hợp áo dài với khăn mỏng, giày bệt để vừa giữ ấm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ khi chụp ảnh.
tp-ao-daiddt-8929.jpg
Chia sẻ với phóng viên, Thu Trang (22 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết cô cùng bạn bè tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần để chụp ảnh Tết sớm. “Thời tiết lạnh nhưng không quá rét. Ánh sáng dịu nên chụp ảnh áo dài rất đẹp. Đi quanh Hồ Gươm những ngày này cũng cảm nhận rõ không khí cuối năm”, Trang nói.
tp-ao-daiddt-9181.jpg
Mai Anh (21 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho rằng việc mặc áo dài xuống phố không chỉ để lưu giữ hình ảnh cá nhân mà còn là cách cảm nhận Tết đang đến gần. “Khi thấy nhiều người mặc áo dài, trang trí quanh hồ cũng bắt đầu mang sắc xuân, mình có cảm giác Tết đến sớm hơn”, Mai Anh chia sẻ.
tp-ao-daiddt-9128.jpg
Trên mạng xã hội, các bộ ảnh áo dài chụp tại Hồ Gươm trong những ngày thời tiết se lạnh được đăng tải với tần suất dày hơn. Nhiều bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy xu hướng chụp ảnh áo dài Tết đã sôi động.
tp-ao-daiddt-8938.jpg
tp-ao-daiddt-9247.jpg
tp-ao-daiddt-9255.jpg
Theo các nhiếp ảnh gia tự do hoạt động quanh khu vực hồ, nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng rõ rệt so với những tuần trước. Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ hoặc người lớn tuổi xuống phố chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đa dạng.
Dương Triều
#Hà Nội #Áo dài #Hồ Gươm #Tết sớm #Giới trẻ #Chụp ảnh #Không khí Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục