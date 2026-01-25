Chen chân chụp ảnh áo dài Tết ở Hồ Gươm

TPO - Hà Nội cuối tuần lạnh 18°C, nhưng không khí tại phố đi bộ Hồ Gươm lại rộn ràng sắc xuân. Nhiều người đổ ra đường dạo bộ, chụp ảnh.
Theo ghi nhận, thời tiết thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhiều bạn trẻ cho biết nền nhiệt 18 độ C tuy có phần lạnh nhưng không gây bất tiện, đặc biệt khi di chuyển nhẹ nhàng quanh hồ. Một số người kết hợp áo dài với khăn mỏng, giày bệt để vừa giữ ấm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ khi chụp ảnh.
Theo các nhiếp ảnh gia tự do hoạt động quanh khu vực hồ, nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng rõ rệt so với những tuần trước. Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ hoặc người lớn tuổi xuống phố chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đa dạng.