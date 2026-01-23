Tàu biển chở hơn 2.700 khách quốc tế du lịch Khánh Hòa

TPO - Tàu biển quốc tế Diamond Princess với hơn 2.700 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là chuyến tàu du lịch biển thứ 4 đến Khánh Hòa từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngày 23/1 tàu biển quốc tế Diamond Princess với hơn 2.700 du khách chủ yếu quốc tịch Mỹ từ cảng Phú Mỹ, TPHCM đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu biển quốc tế Diamond Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ tham quan Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, đạp xe đồng quê... Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp cảng Hạ Long.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 10.150 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 37 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.