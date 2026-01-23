Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tàu biển chở hơn 2.700 khách quốc tế du lịch Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tàu biển quốc tế Diamond Princess với hơn 2.700 khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là chuyến tàu du lịch biển thứ 4 đến Khánh Hòa từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngày 23/1 tàu biển quốc tế Diamond Princess với hơn 2.700 du khách chủ yếu quốc tịch Mỹ từ cảng Phú Mỹ, TPHCM đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

z7458975240983-e7c566aacb6d7f7dc25f9754b8a83ee5.jpg
Tàu biển quốc tế Diamond Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ tham quan Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, đạp xe đồng quê... Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp cảng Hạ Long.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 10.150 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 37 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Phùng Quang
#tàu biển quốc tế #Cảng quốc tế Cam Ranh #Khánh Hòa #Tháp Bà Ponagar

Xem thêm

Cùng chuyên mục