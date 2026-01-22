Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ du khách Việt đi 17 tiếng đến ngôi làng siêu khắc nghiệt, ít người ghé thăm

Không chỉ tới những điểm đến nổi tiếng của Hắc Long Giang, Hoàng Nga còn ghé thăm ngôi làng có thể lạnh tới -53 độ C, xung quanh chỉ có tuyết trắng dày đặc.

Nguyễn Hoàng Nga (thường được gọi là Nga Lúa, đến từ Hà Nội) - người sáng tạo nội dung mảng du lịch - vừa hoàn thành hành trình 28 ngày khám phá Hắc Long Giang, vùng đất lạnh giá bậc nhất Trung Quốc. Trong chuyến đi, cô trải qua nhiều ngày nhiệt độ xuống -30 độ C đến -35 độ C, vô cùng khắc nghiệt.

Ngoài đến những điểm đông đúc tại Hắc Long Giang như thành phố Cáp Nhĩ Tân, làng cổ Tuyết Hương, Hoàng Nga còn tới nhiều địa điểm hoang sơ, vắng dấu chân du khách. Một trong những nơi đặc biệt nhất với Nga là ngôi làng Bắc Hồng (thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang) - nơi nhiệt độ có thể xuống -53 độ C trong mùa đông, đường sá vắng vẻ.

anh1.jpg
Hoàng Nga dành 4 ngày ở ngôi làng Bắc Hồng phủ tuyết trắng xóa.

"Đây là nơi chỉ cần không đeo găng tay 30 giây là tôi bắt đầu tê cứng, đau buốt, nhức tới tận xương, khủng khiếp hơn cả bỏng nước nóng. Đây cũng là nơi khi tạt nước sôi 100 độ C lên trời, nước sẽ hóa thành băng trong chốc lát", Hoàng Nga miêu tả.

"Nhưng nơi đây cũng rất đẹp, vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, khác với những ngôi làng du lịch nổi tiếng của Hắc Long Giang", nữ du khách Việt chia sẻ.

anh-2.jpg
Làng Bắc Hồng chưa phát triển du lịch rầm rộ, chủ yếu thu hút du khách yêu thích trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ.

Nếu làng Bắc Cực ở Mạc Hà là điểm hấp dẫn vô số du khách mỗi năm đến ngắm cực quang thì Bắc Hồng chưa được khai thác du lịch quá nhiều. Nơi đây vẫn hoang sơ với những cánh rừng rậm rạp, mái nhà nhỏ lấp ló, bình yên, hiếm khi thấy tiếng ô tô trong ngày, mà phần lớn là tiếng vó ngựa trên nền tuyết.

Hoàng Nga di chuyển từ Cáp Nhĩ Tân tới thành phố Mạc Hà bằng tàu hỏa trong khoảng 17 tiếng, sau đó đi ô tô thêm 2 tiếng để tới làng Bắc Hồng. Chuyến tàu nối hai thành phố đi qua nhiều điểm nổi tiếng nên vô cùng đông đúc.

Trong 5 tiếng đầu tiên, các toa tàu đông chật kín. "Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng, cửa sổ đông cứng, lạnh buốt nhưng trong tàu rất nóng do bật điều hòa và lượng người đông, không khí bí bách. Chúng tôi phải cởi dần từng lớp áo giữ nhiệt, cơ thể mệt nhoài", Nga kể.

anh-3.jpg
Ngoài trời tuyết trắng xóa nhưng trong tài lại nóng, bí bách

Khi khách dần xuống các trạm dừng, toa tàu mới "dễ thở" hơn. Nga và các bạn tìm ghế trống, tranh thủ nằm nghỉ ngơi.

anh-4.jpg
anh-5.jpg
Điểm dừng tàu tại thành phố Mạc Hà.

Họ đặt chân tới ngôi làng khi hoàng hôn vừa buông, sau 2 tiếng lắc lư trên ô tô. Ánh cam vàng rực rỡ phủ lên ngôi làng trắng muốt. Khung cảnh xinh đẹp khiến nữ du khách quên hết mệt mỏi.

anh-6.jpg
Vẻ đẹp của ngôi làng trong chiều hoàng hôn.

Những du khách Việt lưu trú trong một ngôi nhà của người dân bản địa, sưởi ấm bằng củi thủ công, không có máy sưởi điện. Khắp làng, người dân di chuyển, vận chuyển đồ đạc, chở khách đều bằng xe ngựa.

"Ngôi làng rất nhiều ngựa. Lông và mũi, miệng của chúng đều đóng băng. Mình được biết, ngựa vùng Hắc Long Giang có bộ lông dầy hơn bình thường và tim, phổi cũng khoẻ hơn nên có thể chống chọi được cái lạnh. Nhưng thật sự, nhìn đàn ngựa ở đây thấy thương vì bao quanh toàn là tuyết", Nga kể.

anh-7.jpg
Khung cảnh ngôi làng về đêm

Những ngày ở đây, Nga dành phần lớn thời gian để trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân địa phương. Người làng rất thân thiện, chủ động chào hỏi và nói chuyện với du khách.

"Sau những ngày khám phá các địa điểm đông đúc, nhiều dịch vụ thì tới làng, mình như được 'sạc' năng lượng bởi chính cảm giác bình yên, không xô bồ, không bị thương mại hóa", Nga cho hay.

Tại làng hiện nay cũng có những trò chơi phục vụ khách du lịch như trượt phao, xe địa hình… với chi phí rẻ hơn các vùng khác, chỉ 100 tệ (khoảng 370.000 đồng) để chơi tất cả các trò.

anh-8.jpg
Nga trải nghiệm trượt tuyết trên xe địa hình tại làng.
anh-9.jpg
Ai tới đây cũng không thể bỏ qua trải nghiệm hắt nước sôi lên không trung để chiêm ngưỡng chúng hóa tuyết trong giây lát.

Nga cho biết, chi phí thuê homestay và ăn uống ở làng không rẻ. Đồ ăn ở đây chủ yếu là lẩu nấm. Những con cá chỉ to hơn bàn tay có giá khoảng 800.000 đồng. Theo nữ du khách, ngôi làng này sẽ phù hợp với những ai yêu thiên nhiên hoang sơ, muốn trải nghiệm cuộc sống cùng người dân bản địa hơn.

Ảnh, video: Nga Lúa.

vietnamnet.vn
#ngôi làng #du lịch trung quốc #hắc long giang

