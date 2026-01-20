Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khách quốc tế đến Phú Quốc nườm nượp

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong một ngày, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã đón tới 47 chuyến bay quốc tế, xác lập kỷ lục chưa từng có.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết vừa đón 47 chuyến bay quốc tế đến, vượt kỷ lục 46 chuyến/ngày trước đó.

Tần suất các chuyến bay quốc tế được duy trì liên tục và ổn định trong suốt tháng 1, phản ánh xu hướng tăng trưởng rõ nét. Theo thống kê, từ ngày 1-18/1/2026, sân bay này đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế đến (cùng kỳ năm trước chỉ 521 chuyến), tăng hơn 40%.

z7446869165936-1693aa5d360c2b5d17ec719677386922-5217.jpg
Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc liên tục đón các chuyến bay quốc tế.

Các đường bay quốc tế đến Phú Quốc nhiều trong tháng 1/2026 như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, khu vực Trung Á và Đông Bắc Á.

Hiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có công suất thiết kế 4 triệu lượt khách/năm. Tuy nhiên, từ năm 2024, cảng đã rơi vào tình trạng quá tải khi phục vụ hơn 4,1 triệu lượt khách; sang năm 2025, lượng hành khách tiếp tục bùng nổ, đạt gần 5,9 triệu lượt.

Từ đầu năm nay, Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay lên công suất 20 triệu lượt khách/năm, phục vụ APEC 2027.

Trước đó, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 1-4/1, đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 175.700 lượt khách, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt trên 29.800 lượt, tăng gần 50% dịp Tết năm trước.

Nhật Huy
#Phú Quốc #sân bay Phú Quốc #khách quốc tế #chuyến bay #kỷ lục #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục