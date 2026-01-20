Công nghệ AI gây sốt lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân

TPO - Không chỉ dừng lại ở những lâu đài băng thủ công kỳ vĩ, lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân năm nay còn gây sốt bởi sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong trình diễn ánh sáng. Với quy mô kỷ lục 1,2 triệu m², du khách được chiêm ngưỡng một "thành phố pha lê" rực rỡ, nơi sức sáng tạo của con người hòa quyện cùng công nghệ hiện đại.

Choáng ngợp những công trình băng tuyết khổng lồ tại Cáp Nhĩ Tân.

Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới nằm tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc). Lễ hội Băng tuyết Quốc tế gây ấn tượng với quy mô kỷ lục 1,2 triệu m², sử dụng hàng trăm nghìn m³ băng từ sông Tùng Hoa để dựng nên các lâu đài, cung điện băng khổng lồ, kết hợp hệ thống chiếu sáng AI hiện đại.



Không chỉ mở rộng quy mô, Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang, Trung Quốc) năm nay còn bổ sung nhiều công trình, sân khấu ngoài trời và công nghệ chiếu sáng thông minh, thu hút du khách.

Lễ hội năm nay bổ sung nhiều cảnh quan mới, sân khấu ngoài trời và một công trình rộng tới 5.000m² được nâng bằng khí nén, cùng công nghệ chiếu sáng thông minh và tương tác AI để tạo trải nghiệm hấp dẫn hơn cho du khách quốc tế.

Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân bắt nguồn từ lễ hội đèn lồng băng truyền thống năm 1963 tại Cáp Nhĩ Tân, ban đầu là sự kiện địa phương với đèn lồng băng và các tác phẩm nhỏ. Sau một thời gian gián đoạn, lễ hội được khôi phục từ năm 1985 và phát triển thành sự kiện quốc tế quy mô lớn có hàng triệu du khách tham gia mỗi mùa.

Công viên được thiết kế với 3 trục cảnh quan chính, mỗi khu vực đều có kiến trúc băng tuyết đặc sắc, tạo nên không gian chụp ảnh, tham quan và trải nghiệm nghệ thuật mùa đông hấp dẫn. Sự kiện thu hút đông du khách hào hứng tham gia các trải nghiệm.

Năm nay, chủ đề “Ice and Snow, Fairy Tale World” mang đến trải nghiệm như bước vào thế giới cổ tích mùa đông, với nghệ thuật điêu khắc băng tuyết tinh xảo và không gian tương tác độc đáo cho du khách.

Công nghệ hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ: hệ thống chiếu sáng thông minh tạo hiệu ứng lung linh ban đêm, cùng các tính năng tương tác AI giúp khách tham quan trải nghiệm sống động và mới mẻ.

Ngoài cảnh quan, nơi đây còn tổ chức diễu hành nghệ thuật băng tuyết, sân khấu ngoài trời với các buổi biểu diễn hàng ngày. Đặc biệt, có nhà mái vòm khí nén rộng 5.000 m² cho hoạt động trong nhà.

Du khách cho biết cái lạnh nơi đây thấu xương, buốt đến nghẹt thở, phải dùng nhiều miếng dán giữ nhiệt nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự choáng ngợp tuyệt đối. Những lâu đài băng khổng lồ, lấp lánh ánh sáng, tinh xảo đến mức khiến ai cũng phải sững lại, trầm trồ và liên tục giơ máy ảnh và phấn khích trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân là trải nghiệm “lạnh mà không thể rời mắt”.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những công trình băng khổng lồ rực rỡ ánh đèn về đêm, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể trượt băng và trượt tuyết trên các sân băng được chuẩn bị sẵn, thử sức với các máng trượt băng siêu dài hay tham gia các chương trình nghệ thuật ánh sáng và biểu diễn ngoài trời độc đáo.