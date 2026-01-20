Mỹ: Máy bay United Airlines rơi bánh sau cú hạ cánh dữ dội

TPO - Một chiếc Airbus A321neo của United Airlines đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bị rơi bánh mũi ngay sau cú hạ cánh mạnh tại sân bay quốc tế Orlando, Mỹ, buộc sân bay này phải tạm dừng hoạt động trong thời điểm cao điểm du lịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 18/1 (giờ địa phương) đối với chuyến bay UA2323 khởi hành từ sân bay Quốc tế Chicago O’Hare đến Orlando. Máy bay gặp nạn là Airbus A321neo mới được đưa vào khai thác khoảng 2 năm, mang số đăng ký N14502.

Theo các thông tin ban đầu, chuyến bay kéo dài hơn 2 giờ diễn ra bình thường cho đến giai đoạn hạ cánh. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong quá trình tiếp đất, máy bay có dấu hiệu mất ổn định. Càng đáp chính bên trái chạm đường băng trước, tiếp đến là càng đáp chính bên phải, nhưng ngay sau đó máy bay bật nảy mạnh sang phải. Trong khoảnh khắc mất cân bằng, càng mũi chạm đất khi càng đáp chính chưa ổn định hoàn toàn, tạo ra tải trọng lớn bất thường lên cụm càng phía trước.

Chỉ ít giây sau, một bánh của càng mũi đã tách khỏi máy bay và văng sang khu vực bên phải đường băng. Chiếc A321neo tiếp tục giảm tốc và dừng lại an toàn trên đường băng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực Orlando có gió giật mạnh, đây là yếu tố được cho là góp phần gây khó khăn cho quá trình hạ cánh, dù chưa đủ để lý giải hoàn toàn mức độ hư hỏng của hệ thống càng đáp.

Ngay sau vụ việc, nhà chức trách hàng không đã áp dụng lệnh dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi tại sân bay Quốc tế Orlando nhằm phục vụ công tác ứng cứu và kiểm tra đường băng. Sự gián đoạn diễn ra trong giai đoạn cao điểm du lịch đã gây ra hàng loạt chuyến bay chậm, ảnh hưởng tới nhiều hãng hàng không.

United Airlines đã rút chiếc máy bay gặp nạn khỏi hoạt động khai thác. Dự kiến, máy bay sẽ phải nằm đất trong thời gian dài để các kỹ sư tiến hành kiểm tra chi tiết và sửa chữa. Hiện chưa rõ hư hỏng chỉ giới hạn ở bánh mũi bị rơi hay còn liên quan đến kết cấu của cụm càng mũi và phần thân máy bay xung quanh.

Bên cạnh đó, nguồn gốc đoạn video ghi lại sự cố cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát. Góc quay cho thấy khả năng đoạn phim được ghi từ buồng lái của một máy bay khác hoặc từ phương tiện của lực lượng khai thác sân bay. Nếu được quay từ buồng lái, vấn đề sử dụng thiết bị cá nhân trong giai đoạn bay quan trọng có thể sẽ được xem xét, dù video được đánh giá là hữu ích cho công tác điều tra.

Đáng chú ý, sự cố này khác với vụ việc năm 2024 của United Airlines, khi một chiếc Boeing 777 bị rơi bánh ngay sau khi cất cánh từ San Francisco, mà nguyên nhân khi đó được cho là liên quan đến công tác bảo dưỡng. Với vụ việc tại Orlando, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng là sự kết hợp giữa lực tác động khi hạ cánh và điều kiện môi trường.

Dù mức độ sự cố nghiêm trọng, United Airlines xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn, không có thương tích. Tổ bay đã xử lý tình huống đúng quy trình, giúp máy bay dừng lại an toàn.

Một cuộc điều tra chính thức với sự tham gia của United Airlines và các cơ quan chức năng hàng không Mỹ dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian tới nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố dẫn đến sự cố này.