Airbus ra sao sau sự cố lịch sử?

TPO - Hoạt động của các đội bay Airbus đang dần trở lại quỹ đạo bình thường vào đầu tuần này, sau khi tập đoàn hàng không châu Âu đẩy nhanh quá trình khắc phục sự cố phần mềm nghiêm trọng liên quan tới dòng máy bay A320.

Các biện pháp sửa lỗi được triển khai nhanh hơn dự kiến ban đầu, trong bối cảnh Airbus phải đối mặt với áp lực gia tăng về an toàn bay, vốn lâu nay chủ yếu hướng về đối thủ Boeing.

Hàng chục hãng hàng không từ châu Á đến Mỹ cho biết đã thực hiện cập nhật phần mềm khẩn cấp theo chỉ thị bắt buộc của Airbus và cơ quan quản lý toàn cầu, sau khi xuất hiện lỗ hổng có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão mặt trời. Đây được xem là nguyên nhân gây ra sự cố giảm độ cao đột ngột của một chiếc JetBlue A320 trong chuyến bay gần đây.

Tuy nhiên, không phải hãng bay nào cũng có thể xử lý ngay lập tức. Hãng Avianca của Colombia buộc phải tạm ngừng nhận đặt chỗ cho đến hết ngày 8/12, do cần thêm thời gian thực hiện cập nhật.

Theo các nguồn tin trong ngành, quyết định triệu hồi gần 6.000 máy bay, tương đương một nửa đội bay A320 trên toàn cầu được đưa ra ngay sau khi có nghi vấn ban đầu về mối liên hệ giữa lỗi phần mềm và sự cố JetBlue.

Sau khi trao đổi với các cơ quan chức năng, Airbus phát hành thông báo khẩn dài 8 trang vào ngày 28/11, yêu cầu các hãng hàng không phải tiến hành sửa chữa trước chuyến bay kế tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc tạm dừng khai thác các máy bay bị ảnh hưởng cho đến khi phần mềm được khắc phục.

Ông Steven Greenway - CEO của hãng Flyadeal, Ả Rập Xê-út - cho biết: “Thông báo đến khoảng 21h và tôi lập tức quay lại làm việc lúc 21h30. Chúng tôi hoàn thành khá nhanh dù có nhiều vấn đề phức tạp”. Đây được xem là cuộc triệu hồi khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử Airbus, gây lo ngại về nguy cơ gián đoạn di chuyển, đặc biệt trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ, thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.

Một điểm đáng chú ý là Airbus không có dữ liệu theo thời gian thực về phiên bản phần mềm trên từng máy bay, do độ trễ trong hệ thống báo cáo. Điều này khiến các hãng hàng không ban đầu gặp khó khăn trong việc xác định số lượng máy bay bị ảnh hưởng. Một hành khách của Finnair cho biết chuyến bay của anh bị hoãn ngay trên đường băng để kiểm tra kỹ thuật.

Trong vòng 24 giờ, các kỹ sư đã khoanh vùng từng máy bay cụ thể, giúp điều chỉnh giảm số lượng máy bay cần sửa chữa cũng như thời gian thực hiện. Nhiều hãng báo cáo thời gian cập nhật nhanh hơn đáng kể so với ước tính ban đầu là 3 giờ mỗi máy bay. Airbus từ chối bình luận thêm ngoài tuyên bố được đưa ra ngày 28/11.

Theo hướng dẫn kỹ thuật, quá trình sửa chữa bao gồm việc khôi phục phiên bản phần mềm cũ có chức năng kiểm soát góc mũi máy bay. Kỹ thuật viên sử dụng thiết bị chuyên dụng “data loader” để tải lại phần mềm, giúp ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng. Một số hãng hàng không lớn thậm chí gặp chậm trễ vì không đủ số thiết bị này để xử lý đồng loạt hàng chục máy bay.

Một nhóm nhỏ các máy bay A320 đời cũ sẽ cần thay máy tính điều khiển mới thay vì chỉ cài đặt lại phần mềm. Số lượng máy bay thuộc diện này đã giảm xuống dưới mức 1.000 chiếc so với ước tính ban đầu.

Giới chuyên gia nhận định sự cố cuối tuần qua phản ánh sự thay đổi trong cách ngành hàng không đối phó khủng hoảng, kể từ sau vụ Boeing 737 MAX. Việc xử lý khẩn trương, minh bạch và chủ động xin lỗi được xem là bước đi mới của Airbus trong một ngành vốn dè dặt trước công luận.

CEO Guillaume Faury đã công khai xin lỗi, một động thái hiếm thấy nhưng được cho là phù hợp với kỳ vọng của cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng.

Chuyên gia truyền thông Ronn Torossian - Chủ tịch hãng PR 5W Public Relations tại New York - nhận định: “Airbus chắc chắn hành động với kinh nghiệm từ khủng hoảng Boeing MAX. Boeing đã trả giá cho sự chậm trễ và thiếu minh bạch. Airbus muốn chứng minh rằng họ sẵn sàng nói: ‘Chúng tôi có thể làm tốt hơn và thông điệp đó đang nhận được sự chú ý từ nhiều phía”.

Với tốc độ triển khai cập nhật phần mềm nhanh hơn dự kiến và phần lớn đội bay đã trở lại khai thác, Airbus đang nỗ lực thu hẹp khủng hoảng, đồng thời khẳng định vị thế về an toàn, yếu tố sống còn trong ngành hàng không toàn cầu.