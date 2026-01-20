Khuyến cáo tiêm vắc xin khi du lịch nước ngoài

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế gia tăng mạnh, đặc biệt vào các tháng cao điểm, các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều du khách vẫn đang xem nhẹ việc tiêm vắc xin trước khi xuất cảnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe trong suốt chuyến đi.

Theo các chuyên gia, nhóm có nguy cơ cao nhất lại thường là những người đi thăm bạn bè, người thân ở nước ngoài. Nhóm này ít chủ động tiêm phòng, trong khi họ thường lưu trú dài ngày, di chuyển đến vùng nông thôn, sử dụng thực phẩm và nguồn nước địa phương chưa qua xử lý, đồng thời tiếp xúc gần với cộng đồng bản địa.

Có rất nhiều điều cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Nguy cơ bệnh truyền nhiễm khi ra nước ngoài

Mặc dù bệnh truyền nhiễm tồn tại ở khắp nơi, nguy cơ mắc bệnh tại một số quốc gia cao hơn do khí hậu nhiệt đới, điều kiện vệ sinh kém, nguồn nước không đảm bảo, cùng sự hiện diện của côn trùng và động vật mang mầm bệnh. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em và người lớn tại nhiều quốc gia đang giảm, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Việc mắc bệnh khi ở nước ngoài không chỉ gây gián đoạn lịch trình du lịch mà trong trường hợp nặng còn có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, buộc du khách phải điều trị trong hệ thống y tế xa lạ.

Các nhóm vắc xin cần lưu ý

Các chuyên gia khuyến cáo du khách cần rà soát 3 nhóm vắc xin chính trước khi lên đường:

Nhóm thứ nhất là các vắc xin tiêm chủng thường quy như sởi, cúm, những bệnh không giới hạn trong phạm vi một quốc gia nhưng có nguy cơ lây lan cao khi di chuyển quốc tế.

Nhóm thứ hai gồm các vắc xin liên quan trực tiếp đến điểm đến và hoạt động dự kiến, chẳng hạn vắc-xin viêm gan A, thương hàn, viêm não Nhật Bản.

Nhóm cuối cùng là các vắc xin bắt buộc theo quy định nhập cảnh của một số quốc gia, điển hình như vắc-xin sốt vàng da hoặc các yêu cầu tiêm chủng đặc thù đối với người hành hương.

Những bệnh cần đặc biệt chú ý

Nếu bị ốm ở nước ngoài, ở mức độ nhẹ nhất cũng chỉ làm gián đoạn kế hoạch kỳ nghỉ của bạn.

Sởi hiện vẫn đang bùng phát tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có cả Australia, chủ yếu liên quan đến các ca bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài. Virus sởi có khả năng lây lan rất mạnh trong không gian công cộng như sân bay, máy bay hay trung tâm thương mại. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần đảm bảo đã tiêm đủ hai liều vắc-xin sởi trước khi đi du lịch.

Cúm cũng là nguyên nhân nhiễm trùng phổ biến ở du khách. Do hiệu quả bảo vệ của vắc xin cúm chỉ kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng, những người di chuyển giữa các bán cầu, đặc biệt là đi vào mùa đông ở Bắc Bán Cầu, được khuyến nghị tiêm nhắc lại.

Viêm gan A và thương hàn là hai bệnh lây truyền chủ yếu qua thực phẩm và nước uống bị ô nhiễm, phổ biến tại nhiều nước châu Á và châu Phi. Trong khi đó, bệnh dại lây qua vết cắn hoặc cào của động vật nhiễm bệnh gần như luôn gây tử vong nếu phát bệnh, khiến việc tiêm phòng trước chuyến đi trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là với những người có khả năng tiếp xúc với động vật.

Ngoài ra, một số vắc xin khác cũng được khuyến nghị tùy theo điểm đến và nguy cơ cá nhân, bao gồm vắc-xin phòng sốt vàng da, viêm não Nhật Bản, tả và mpox.

Chủ động phòng bệnh trước chuyến đi

Các bác sĩ khuyến cáo du khách nên đến gặp bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên về y học du lịch trước chuyến đi để được tư vấn cụ thể, dựa trên điểm đến, thời gian lưu trú, hoạt động dự kiến và tình trạng sức khỏe cá nhân. Nhiều loại vắc xin hiện cũng được cung cấp tại các nhà thuốc.

Dù một số vắc xin phải tự chi trả, chi phí này thường không đáng kể so với tổng chi phí du lịch, trong khi lại giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và tránh làm gián đoạn hành trình. Chủ động tiêm phòng được xem là bước chuẩn bị cần thiết để đảm bảo một chuyến đi an toàn và trọn vẹn.