Tỷ phú Elon Musk khẩu chiến, đòi sa thải CEO hãng bay

TPO - Tỷ phú Elon Musk tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi công khai ám chỉ khả năng mua lại Hãng hàng không giá rẻ Ryanair, đồng thời kêu gọi sa thải Giám đốc điều hành Michael O’Leary sau màn khẩu chiến gay gắt trên mạng xã hội.

Trong loạt bài đăng trên nền tảng X, người giàu nhất thế giới cho rằng CEO Ryanair “cần phải bị sa thải”, đồng thời đặt câu hỏi trực tiếp với hãng hàng không này rằng: “Mua các anh thì tốn bao nhiêu tiền?”. Ông Elon Musk nói đùa về việc đưa một người tên Ryan lên nắm quyền điều hành Ryanair, cho rằng đây là “số mệnh” của hãng.

Không dừng lại ở đó, CEO Tesla và SpaceX còn mở một cuộc thăm dò ý kiến với hơn 232 triệu người theo dõi, hỏi liệu ông có nên mua Ryanair và khôi phục Ryan về vị trí người lãnh đạo hợp pháp hay không. Cuộc thăm dò nhanh chóng thu hút gần 800.000 lượt phản hồi, trong đó gần 77% ủng hộ ý tưởng này.

Cuộc tranh cãi giữa tỷ phú Musk và giám đốc O’Leary bùng phát từ vấn đề wifi trên máy bay. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Newstalk (Ireland), CEO Ryanair tuyên bố sẽ không quan tâm đến các đề xuất của tỷ phú Elon Musk liên quan đến việc lắp đặt internet vệ tinh Starlink cho đội bay của hãng.

“Tôi sẽ không chú ý chút nào đến Elon Musk. Ông ta rất giàu, nhưng vẫn là một kẻ ngốc”, Ông O’Leary nói và bác bỏ khả năng triển khai wifi vì chi phí quá cao.

Theo ông O’Leary, việc lắp đặt hệ thống internet sẽ khiến Ryanair tốn khoảng 200-250 triệu USD mỗi năm, tương đương thêm khoảng 1 USD cho mỗi hành khách. “Hành khách sẽ không trả tiền cho internet trên máy bay. Nếu miễn phí thì họ dùng, nhưng họ sẽ không bỏ ra 1 euro để truy cập mạng”, ông nhấn mạnh.

CEO Ryanair cũng cho rằng việc lắp thêm ăng-ten trên máy bay ảnh hưởng đến hiệu suất bay và gọi nền tảng X là một “môi trường độc hại”.

Đáp lại, Elon Musk lập tức phản ứng gay gắt, gọi CEO Ryanair là “hoàn toàn kém cỏi” và tiếp tục kêu gọi sa thải ông. Ryanair sau đó đăng tải nhiều bài viết mang tính châm biếm trên mạng xã hội, dường như nhằm khiêu khích tỷ phú Musk xoay quanh chủ đề wifi trên máy bay.

Hiện tại, Ryanair Holdings PLC được định giá khoảng 35,07 tỷ USD trên sàn NASDAQ. Dù tuyên bố của tỷ phú Musk mang nhiều yếu tố cá nhân và chưa có động thái chính thức nào, sự việc vẫn cho thấy mức độ căng thẳng trong cuộc đối đầu công khai giữa hai nhân vật nổi tiếng, đồng thời tiếp tục làm nóng dư luận về vai trò của mạng xã hội trong các tranh cãi của giới lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.