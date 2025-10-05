Anh: Máy bay hạ cánh bất thành giữa gió bão giật 145 km/h

TPO - Giữa cơn bão Amy với sức gió giật lên tới 145 km/h, một chiếc máy bay của hãng Ryanair đã buộc phải hủy hạ cánh trong tích tắc tại sân bay Dublin, Ireland tạo nên khoảnh khắc đầy căng thẳng được hàng triệu người xem lại qua video trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được ghi lại ngày 3/10, chiếc máy bay Ryanair đang trong quá trình tiếp cận đường băng thì bất ngờ bị gió quật mạnh, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo ngay trước khi chạm đất.

Chỉ vài giây trước khi bánh đáp chạm đường băng, phi công đã kịp thời quyết định hủy hạ cánh, kéo máy bay vọt lên trở lại và bay vòng quanh sân bay để chờ cơ hội hạ cánh an toàn.

Người ghi hình là người đam mê theo dõi máy bay, đã đăng đoạn phim lên mạng xã hội cùng chú thích: “Máy bay Ryanair phải bay vòng lại vì gió quá mạnh”.

Ngay sau đó, hàng trăm bình luận xuất hiện dưới bài đăng, trong đó có nhiều hành khách khẳng định họ có mặt trên chuyến bay “đáng nhớ” này.

Một hành khách chia sẻ: “Tôi ở trên chuyến bay đó, thực sự là một cú hạ cánh kinh hoàng”.

Một người khác nói đây là “chuyến bay tồi tệ nhất trong đời”, tiết lộ rằng phi công đã hai lần cố gắng hạ cánh nhưng đều thất bại, trước khi máy bay phải chuyển hướng đến thành phố Manchester.

Một hành khách kể lại rằng nhiều người trên chuyến bay hoảng loạn, và một cụ ông phải được đưa thẳng từ sân bay Manchester vào bệnh viện sau khi hạ cánh.

Đây là khoảnh khắc hồi hộp khi một chiếc máy bay của Ryanair cố gắng hạ cánh xuống sân bay Dublin.

Theo cơ quan khí tượng, bão Amy tiếp tục gây ra hỗn loạn giao thông trên diện rộng khắp Vương quốc Anh và Ireland vào cuối tuần, khiến hàng loạt chuyến bay, tàu hỏa và phà bị hủy.

Sân bay quốc tế Belfast cảnh báo nguy cơ chậm trễ kéo dài, đồng thời khuyến nghị hành khách liên hệ với hãng hàng không trước khi khởi hành.

Cơ quan khí tượng cũng ghi nhận sức gió tại một số khu vực lên tới 160 km/h, buộc chính quyền phát đi cảnh báo “nguy hiểm đến tính mạng”.

Tại Ireland, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã thiệt mạng do một sự cố liên quan đến thời tiết. Hơn 234.000 hộ dân bị mất điện, trong khi hàng nghìn người tại Scotland cũng rơi vào cảnh mất điện kéo dài.

Đảo Tiree, Scotland ghi nhận tốc độ gió cao nhất 155 km/h, còn tại hạt Londonderry, Bắc Ireland, gió giật đạt mức kỷ lục 145 km/h trong tháng 10.

Cơ quan khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo gió cấp độ cam cho khu vực phía Bắc Scotland đến 21h tối 4/10, cùng cảnh báo vàng bao phủ toàn bộ Scotland, miền Bắc nước Anh và Bắc Wales. Ngoài ra, cảnh báo mưa lớn cũng được duy trì ở phía Bắc và Tây Scotland đến nửa đêm, và ở Bắc Ireland đến trưa ngày hôm sau.

Sự việc tại Dublin một lần nữa cho thấy áp lực cực lớn mà các phi công phải đối mặt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh mức độ tàn phá của bão Amy - cơn bão được xem là mạnh nhất tại vùng biển Anh, Ireland trong nhiều năm gần đây.