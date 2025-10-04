Điều chỉnh, đổi lịch bay kịp thời ứng phó bão Matmo

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo (bão số 11), Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ ứng phó, nhấn mạnh việc ngành hàng không phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay kịp thời để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay.

Theo công điện, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ phối hợp với địa phương và Sở Xây dựng rà soát, cập nhật kịch bản ứng phó; bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, tổ chức phân luồng, cắm biển báo, rào chắn tại các vị trí ngập, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị phải chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị dự phòng, sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông được thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Với lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay và công ty dịch vụ hàng không được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy bay để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố.

Các hãng bay và công ty dịch vụ hàng không được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay để ứng phó bão Matmo. Ảnh: VATM.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không dự báo, bão Matmo dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc, miền Trung và các phân khu kiểm soát không lưu ACC Hà Nội, ACC TPHCM, tác động đến nhiều cảng hàng không trọng điểm.

Đối với Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ yêu cầu tăng cường tuần tra, chốt gác tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là những đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, sụt trượt, đá rơi. Trong trường hợp mưa lũ nghiêm trọng, phải có phương án dừng tàu, giãn tàu, chuyển tải hành khách để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ và lực lượng chức năng nắm chắc số lượng tàu, thuyền trong khu vực ảnh hưởng, tổ chức hướng dẫn di chuyển về nơi tránh trú an toàn; kiểm đếm, liên lạc thường xuyên và kiên quyết không để phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cần nắm chắc số lượng tàu, thuyền trong khu vực ảnh hưởng của bão, tổ chức hướng dẫn di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Lộc Liên.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam được giao bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tăng cường phát sóng, cảnh báo hướng di chuyển và phạm vi ảnh hưởng của bão, kêu gọi tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi trú ẩn an toàn.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao phối hợp cùng các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn... chuẩn bị phương án khắc phục sự cố công trình, đặc biệt là các tuyến đường đang thi công.

Tại các địa phương từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, Sở Xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng giao thông, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập úng; chuẩn bị phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm.