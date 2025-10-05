Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin khẩn về 5 sân bay ảnh hưởng bão Matmo

Lộc Liên
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo (bão số 11), Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản khẩn, yêu cầu các sân bay Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Vinh và Thọ Xuân chủ động kiểm tra hạ tầng, triển khai trực 24/24h.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), dự báo sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ nằm trong vùng chịu tác động mạnh của bão. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp bão chuyển hướng hoặc tăng cường độ.

Cục HKVN yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc, đài trạm… nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố, đảm bảo an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay.

may-bay-noi-bai-3828.jpg
Sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ nằm trong vùng chịu tác động mạnh của bão Matmo. Ảnh: Xuân Hoa.

Các đơn vị phải triển khai biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra và nhanh chóng khôi phục hoạt động sau khi thời tiết ổn định.

Đối với các sân bay đang thi công công trình như Cát Bi và Vinh, Cục yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu lập tức triển khai phương án ứng phó bão, xác định điểm dừng kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật tư để khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo an toàn công trình và người lao động.

Cục HKVN cũng lưu ý, sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền, nguy cơ mưa lớn kéo dài có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng hàng không.

Về phía Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường theo dõi, cập nhật liên tục bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong khu vực trách nhiệm; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các hãng hàng không và cơ quan điều hành bay để có phương án điều chỉnh lịch trình phù hợp.

image-7.jpg
Sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền, nguy cơ mưa lớn kéo dài có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng hàng không. Ảnh: VNA.

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, chủ động thay đổi kế hoạch hoặc lịch bay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, tổ bay và phương tiện. Cục nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không, khí tượng và cảng vụ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của bão đến hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, Cảng Vụ hàng không miền Bắc được giao nhiệm vụ giám sát, đôn đốc triển khai các nội dung ứng phó tại những cảng hàng không liên quan; bảo đảm duy trì thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn của Cục HKVN và các cơ quan chức năng trong mọi tình huống.

Liên quan đến bão Matmo, ngành đường sắt vừa thông báo sẽ tạm ngừng chạy đôi tàu MR1/2 trong hai ngày 5/10 và 6/10 để đảm bảo an toàn. Hành khách có vé trên các chuyến tàu này có thể đổi hoặc trả vé trong vòng 30 ngày tại các nhà ga.

Lộc Liên
#bão Matmo #sân bay Việt Nam #ứng phó thiên tai #an toàn hàng không #cảng hàng không #dự báo thời tiết #điều hành bay

