Nằm trong 'bán kính sống 13 phút', Vinhomes Green Paradise trở thành 'thủ phủ second home' mới của giới nhà giàu TP.HCM

Khác với bất động sản nghỉ dưỡng ở xa phải “ký gửi” cho đơn vị vận hành, Vinhomes Green Paradise chỉ nằm cách trung tâm TP. HCM 13 phút di chuyển nên chủ sở hữu dễ dàng sử dụng, chủ động kiểm soát, khai thác và truyền đời. Lợi thế này đưa siêu đô thị thành “thiên đường second home” mới của giới nhà giàu TP.HCM và là điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất hiện nay.

Rào cản khoảng cách và sự thay đổi trong tư duy sở hữu second home

Với giới thượng lưu, bất động sản nghỉ dưỡng không còn được đánh giá đơn thuần bằng mức độ xa hoa của cảnh quan hay tiện ích, mà bằng khả năng hiện diện thường xuyên trong đời sống. Một tài sản chỉ thực sự có giá trị khi cho phép chủ sở hữu chủ động sử dụng, gắn bó lâu dài và kiểm soát trọn vẹn theo thời gian.

Chính vì vậy, khái niệm second home đang được tái định nghĩa. Thay vì là nơi ghé thăm theo mùa hay phụ thuộc vào lịch trình vận hành, căn nhà thứ hai ngày nay cần nằm trong “bán kính sống” của chủ sở hữu, đủ gần để có thể sử dụng linh hoạt, đủ thuận tiện để không làm gián đoạn nhịp sống, làm việc thường nhật.

Cần Giờ có thể xem là một “cú nổ” tạo nên cuộc cách mạng ấy. Việc rút ngắn thời gian kết nối từ trung tâm TP.HCM chỉ còn 13 phút thông qua tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ đã tạo ra sự dịch chuyển mang tính bản chất. Khoảng cách này cho phép việc đi - về trong ngày trở nên khả thi, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Những trải nghiệm từng phải bay 4 đến gần 20 giờ để chạm tới, như không gian tuyết trắng đặc trưng của Hokkaido (Nhật Bản) đến nhịp sống giải trí sôi động kiểu Las Vegas (Mỹ), nay đều hội tụ ngay tại Cần Giờ và chỉ cách trung tâm thành phố 13 phút di chuyển.

Hạ tầng thế kỷ kết nối siêu tốc với trung tâm TP.HCM giúp Vinhomes Green Paradise trở thành “thiên đường second home” mới

Nằm trong bán kính sống 13 phút từ trung tâm TP.HCM, Vinhomes Green Paradise định hình một chuẩn second home khác biệt trên thị trường. Second home giờ đây không còn là đích đến xa xôi của một chuyến đi phải lên kế hoạch mà trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống thường nhật của chủ sở hữu, không cần vé máy bay hay hộ chiếu.

Với Vinhomes Green Paradise, chủ sở hữu có toàn quyền sử dụng tài sản theo nhu cầu cá nhân, trong khi vẫn tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí 5 sao quốc tế được đầu tư quy mô và đồng bộ. Giá trị sử dụng thực, khả năng gắn bó lâu dài và tính kế thừa rõ ràng tạo nền tảng để bất động sản không chỉ phục vụ hiện tại, mà còn trở thành tài sản truyền đời cho nhiều thế hệ.

“Giá trị tài sản có thể tăng 30 - 50% trong 3 - 5 năm tới”

Thực tế thị trường cho thấy, ngay từ khi ra mắt, Vinhomes Green Paradise đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của người mua và nhà đầu tư đến từ TP.HCM và khắp cả nước. Lượng giao dịch ghi nhận tại dự án phản ánh rõ sự dịch chuyển của dòng tiền trong giai đoạn hiện nay.

“Cần Giờ đang là tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM, thậm chí của cả nước. Trong đó, Vinhomes Green Paradise là dự án nổi bật nhất, thu hút đông đảo người mua, nhà đầu tư. Tôi cho rằng trong 5 - 10 năm tới, dự án này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ”, ông Trần Khánh Quang, CEO Bất động sản Việt An Hoà, cho biết.

Nhận định này phản ánh một xu hướng rõ nét: người mua ngày nay không còn đặt trọng tâm vào những cam kết lợi nhuận ngắn hạn, mà đề cao những tài sản có thể vừa sử dụng, vừa tích lũy, vừa nắm giữ lâu dài. Những tài sản nằm trong “bán kính sống” thường nhật như Vinhomes Green Paradise, vì thế, ngày càng được ưu tiên. Dự án không buộc chủ sở hữu phải lựa chọn giữa nghỉ dưỡng và tiện lợi, giữa đầu tư và trải nghiệm mà kết hợp tất cả trong một mô hình cân bằng hơn, bền vững hơn.

Dòng tiền đầu tư khắp nơi đang đổ về Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị ESG++ hội tụ trọn vẹn hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - du lịch quy mô hàng đầu khu vực. Dự án sở hữu môi trường sống trong lành, giao thông không phát thải, mật độ mảng xanh và mặt nước lớn, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000ha và hướng ra biển Thái Bình Dương như một vành đai bảo vệ tự nhiên.

Trên nền hệ sinh thái xanh triệu năm tuổi ấy là hệ thống tiện ích quy mô hàng đầu thế giới, từ biển Lagoon nước mặn tự nhiên hơn 800ha, bộ đôi sân golf đẳng cấp quốc tế 155ha, quần thể vui chơi giải trí VinWonders 122ha, nhà hát Blue Waves, tòa tháp 108 tầng, tổ hợp ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay, bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ)…

Chính quy mô và chiều sâu của hệ sinh thái ấy giúp Vinhomes Green Paradise đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của giới tinh hoa đang tìm kiếm một second home vừa để tận hưởng ở hiện tại, vừa đủ tầm vóc để truyền lại cho các thế hệ mai sau.

“Vinhomes Green Paradise rất khác biệt, là một siêu đô thị hiện đại nhưng giàu chất du lịch - nghỉ dưỡng. Điều đó khiến dự án không cần cạnh tranh với các khu nghỉ dưỡng khác mà vẫn hấp dẫn người mua. Trong 3 - 5 năm tới, giá sản phẩm có thể tăng 30 - 50% so với hiện nay”, ông Trần Khánh Quang đánh giá.

Cư dân không cần những chuyến bay dài tới Nhật Bản, Thụy Sĩ… để ngắm tuyết bởi trong lòng VinWonders Cần Giờ đã có ngọn núi tuyết nhân tạo 68m cao nhất thế giới

Nhờ hội tụ cả hạ tầng tốc độ cao và tiện ích sống, du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Green Paradise đã vượt qua những chuẩn mực phổ biến để trở thành dự án độc nhất vô nhị của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Đó là nơi nhà đầu tư tìm thấy một tài sản hàng hiệu, hội tụ cả an cư và nghỉ dưỡng, cả sử dụng và đầu tư, nơi không phải đánh đổi quyền chủ động mà vẫn giữ trọn sự tiện lợi để khai thác và truyền đời.