Áo dài Tết: Truyền thống dẫn dắt xu hướng

TP - Xu hướng tìm về cội nguồn văn hóa trong các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có các concert quốc gia tác động mạnh mẽ đến áo dài Tết năm nay. Áo dài Tết thể hiện sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Màu sắc mang tinh thần tự hào dân tộc

Nhà thiết kế áo dài Vũ Thảo Giang cho rằng, những ai yêu vẻ đẹp nền nã, chỉn chu, quý phái luôn tìm đến áo dài truyền thống. Các nhà thiết kế áo dài danh tiếng như Minh Hạnh, Sĩ Hoàng, Đức Hùng, Thuận Việt,... luôn tôn vinh bản sắc Việt trong mỗi thiết kế. Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế áo dài Ngọc Hân cũng thường tìm nguồn cảm hứng từ văn hóa dân tộc cho các mẫu áo dài, trong đó có áo dài Tết.

Các hoa hậu, á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chọn trang phục áo dài khi tham gia ghi hình chương trình Tết 2026: Hoa hậu Đặng Ngọc Hân, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (từ trái qua)

Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang gợi ý chiếc áo dài dành cho chị em yêu vẻ đẹp nền nã diện trong những ngày Tết: “Phom dáng suông cổ điển, cổ cao 3 phân, tay raglan, cổ yếm nhẹ nhàng, mang tinh thần hoài niệm nhưng thanh thoát, dễ mặc trong dịp lễ nghi, chúc Tết hay du xuân”.

Xu hướng “áo phú bà” đang gây sốt có tông trầm ấm, hoa văn cung đình cách điệu, tạo cảm giác quyền quý, đằm thắm, bớt đi phần xúng xính. Nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ mô-típ dân tộc như trống đồng Đông Sơn, rồng phượng, hoa sen cách điệu, vừa trang nghiêm vừa thơ mộng.

Trong nhịp sống hiện đại, áo dài cách tân bùng nổ. Áo dài cách tân biến tấu sáng tạo với tà kép (4 tà) là tâm điểm, góp phần nhân đôi độ thướt tha, bay bổng, gợi nhớ sự uyển chuyển của áo tứ thân. Áo dài Y2K pha cổ yếm truyền thống với xếp bèo, xếp nếp hiện đại, sequin kim sa lớn, xuyên thấu tay bồng, thậm chí phối quần jeans hoặc chân váy voan cho Gen Z.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, bảng màu sẽ nghiêng về sự thanh lịch, nhẹ nhàng, chữa lành nhưng vẫn có những bản giao hưởng đầy năng lượng. Có thể kể tới đầu tiên là tông màu transformative teal (xanh ngọc-xanh lam chuyển qua đậm). Nó mang tính “biến đổi” tươi mới, gần gũi thiên nhiên, cực gây sốt trên sàn diễn và dự báo toàn cầu. Tông màu này rất hợp áo dài cách tân tà kép hoặc layer voan. Tiếp theo là sắc trắng pha chút ánh xám hoặc kem gợi bình yên, suy tư làm “bệ phóng” cho màu khác tỏa sáng, rất hợp áo dài trắng ngà cách điệu, phối sequin bạc hoặc họa tiết chìm tạo vẻ thanh thoát đón xuân.

Gam màu xanh da trời tiếp tục thống trị. Tông màu trầm ấm “phú bà” sang trọng như nâu đậm, màu nâu vàng nhạt, ấm áp, tinh tế giống màu lông lạc đà, nâu đất, đỏ bã trầu, tím mận, xanh rêu, đã phủ sóng từ năm 2025 vẫn tiếp tục giữ nhiệt ở 2026. Tông màu pastel dịu dàng, thơ mộng, chữa lành chưa bao giờ lỗi mốt…

Những sự kiện trọng đại của đất nước đã tác động đến sáng tạo của văn nghệ sĩ. Các nhà thiết kế áo dài đều đang chung nhịp đập với tinh thần dân tộc. Năm 2025-2026 là thời điểm các nhà thiết kế đưa áo dài trở về cội nguồn mạnh mẽ nhất, không phải khai thác theo lối hoài cổ máy móc, mà là sự khai thác sâu, sáng tạo và tự hào bản sắc dân tộc.

Màu sắc mang tinh thần tự hào dân tộc dự báo được yêu thích trong Tết này. Tông cờ đỏ (đỏ trầm, đỏ son cách điệu), vàng sao… được dùng tinh tế hơn, kết hợp với gam trầm ấm (nâu đất, tím mận, xanh rêu).

Gợi không khí Tết và bản sắc Việt

Nhiều bạn trẻ ưa chọn những mẫu áo dài cách tân. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền khẳng định, không chỉ năm nay mà từ những năm gần đây, nhiều người có xu hướng quay về với các giá trị truyền thống và áo dài là lựa chọn của họ.

“Áo dài chính là trang phục gợi rõ nhất không khí Tết, sự sum vầy và bản sắc Việt”, chị đánh giá. Mai Thu Huyền yêu cả áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Chị giải thích: “Áo dài truyền thống mang vẻ đẹp nền nã, tinh tế, giàu chiều sâu văn hóa. Áo dài cách tân thì trẻ trung, tiện dụng, giúp nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, dễ dàng lựa chọn trong đời sống hiện đại”.

Với riêng nữ nghệ sĩ, áo dài còn là một “tấm thiệp” giúp chị giới thiệu Việt Nam ra thế giới.

“Mỗi khi tham dự các sự kiện quốc tế hay đi nước ngoài, tôi luôn ưu tiên mặc áo dài Việt Nam, bởi chỉ cần nhìn tà áo dài là mọi người biết tôi là người Việt Nam. Đó không chỉ là trang phục, mà là niềm tự hào, là bản sắc và cũng là một cách tuyệt vời để kể câu chuyện về văn hóa Việt với bạn bè quốc tế”, Mai Thu Huyền chia sẻ.

Diễn viên Lý Hương nói: “Tôi rất yêu thích và chọn áo dài truyền thống khi Tết đến, đặc biệt vào mồng 1 Tết, các chị em và các cháu của tôi đều mặc áo dài sum họp gia đình, về chúc Tết mẹ”.

AI (trí tuệ nhân tạo) cũng được ứng dụng trong thiết kế áo dài. Một người bán hàng khoe trên Cộng đồng AI Art rằng anh đã nhờ AI thiết kế một số mẫu áo dài nam để bán Tết. Một ngày “nhà thiết kế” ảo cho ra vài trăm mẫu, người bán hàng chỉ việc ngồi lựa mẫu. Mặc dù, nhờ sự trợ giúp của AI rất tiện ích, giải phóng sức lao động song vẫn chưa xuất hiện trào lưu mặc áo dài do AI thiết kế giống như xu hướng nghe nhạc AI. Ca sĩ trẻ Xi Myn chia sẻ: “Tôi không chọn áo dài do AI thiết kế vì thấy hơi vô hồn. Tôi lựa chọn những nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z vì ở họ có sự phá cách. Tôi đang thích mẫu áo dài mang hơi hướng áo bà ba, tà đằng sau dài, tà đằng trước ngắn như áo bà ba. Năm nay tôi chọn mẫu quần mặc với áo dài trang trí kim sa lấp lánh, vừa bắt trend, vừa hợp với không khí mùa xuân”.

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài TPHCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Áo dài khu vực phía Nam cho rằng, áo dài luôn là lựa chọn của phụ nữ Việt Nam khi Tết đến xuân về. “Mặc áo dài Việt Nam trong không khí tết Việt không gì phù hợp hơn và đẹp hơn”, bà nói.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Trên thị trường xuất hiện những mẫu áo dài có phong cách “ngoại lai” nhưng ít được người mua chú ý. Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân và âm hưởng của những sự kiện trọng đại, tinh thần Việt, văn hóa Việt được tôn vinh. Chưa kể, các nhà thiết kế Việt dồn nhiều tâm sức cho áo dài.

Kỹ thuật in, thêu họa tiết trên áo dài hiện nay đã được nâng cao để tạo ra những chiếc áo dài vừa truyền thống, vừa hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Các họa tiết, biểu tượng dân tộc như trống đồng Đông Sơn, rồng phượng thời Lý-Trần, hoa sen, hoa mai, hoa đào cách điệu, họa tiết cung đình Huế, tranh dân gian Đông Hồ, mô-típ từ trang phục các dân tộc thiểu số được đưa vào áo dài nhưng không còn là in họa tiết đơn giản nữa, mà là kết hợp thêu tay tinh xảo, đính kết thủ công, hoặc in kỹ thuật số cao cấp để giữ hồn cốt nhưng vẫn hiện đại.