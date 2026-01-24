Sự trỗi dậy của túi xách “ngoại tuyến”

TP - Khi thế giới ngày càng mệt mỏi với màn hình điện thoại, một xu hướng đã xuất hiện: biến chiếc túi xách tay thành một công cụ cho cuộc sống không kết nối Internet.

Có một chiếc túi “hot” mới - nhưng lần này không phải vì nhãn hiệu thiết kế hay logo hào nhoáng của nó. Thay vào đó, điều quan trọng là những gì bên trong túi. Những chiếc túi “ngoại tuyến” - chứa đầy hoạt động như câu đố ô chữ, kim đan len, tiểu thuyết và nhật ký - đã trở thành phụ kiện bất ngờ của mùa này.

Những chiếc túi “ngoại tuyến” đang được ca ngợi là một cách thời trang để hạn chế sử dụng điện thoại

Chiếc túi hoặc giỏ kiểu này chứa những vật dụng cần thiết để người sở hữu nó không sử dụng thiết bị điện tử càng lâu càng tốt. Chúng được giới trẻ ưa chuộng như một cách để giảm thời gian sử dụng màn hình. Một người dùng mô tả nó như một “hộp đồ chơi dành cho khả năng tập trung của bạn”.

Ông David Sax, tác giả cuốn sách “The Revenge of Analog” (Sự trả thù của Analog), tán thành xu hướng này. Ông nói: “Suy nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể chỉ cần ngồi thiền và bước vào trạng thái an lạc là hoàn toàn không thực tế đối với đại đa số mọi người. Điện thoại có mọi thứ bạn muốn, vì vậy bạn cần một lựa chọn thay thế để lấp đầy khoảng trống đó”.

Thuật ngữ này được đặt ra bởi cô Sierra Campbell, một người sáng tạo nội dung 31 tuổi sống tại California (Mỹ). “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là khi gần đất xa trời, tôi sẽ hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại”, cô nói trong một video TikTok.

Ý tưởng này - trớ trêu thay - đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội, với người dùng đăng tải các video nói về những món đồ họ cho vào chiếc túi “ngoại tuyến”. Một số người gọi chúng là túi “ngừng lướt điện thoại”.

Video về chiếc túi “ngoại tuyến” của cô Campbell vào tháng Một - bao gồm một tạp chí, bút gel và một cuốn sổ phác thảo - đã được xem hơn 200.000 lần trong vòng năm ngày. Xu hướng này là một phản ứng nhằm chống lại văn hóa “lướt liên tục” và áp lực phải luôn trực tuyến.

Những chiếc túi “ngoại tuyến” xuất hiện cùng với sự hồi sinh của các vật dụng hoài cổ như đĩa than, tạp chí giấy, máy ảnh kỹ thuật số... Các hoạt động trực tiếp, không dùng thiết bị công nghệ - bao gồm những “sở thích ấm cúng” như lớp học làm gốm, nhóm đan móc, thậm chí bữa tiệc tại nhà - cũng đang quay trở lại.

Cô Campbell cho biết nguồn cảm hứng cho chiếc túi, thứ đã giúp giảm thời gian sử dụng màn hình của cô từ bảy giờ mỗi ngày xuống còn ba giờ, đến từ cuốn sách “Sức mạnh của thói quen” của Charles Duhigg. Trong cuốn sách, ông Duhigg nêu ra ba thành phần của một thói quen: tín hiệu, thói quen và phần thưởng.

Thay vì cố gắng loại bỏ một thói quen xấu, ông lập luận rằng, việc duy trì tín hiệu và phần thưởng trong khi thay đổi thói quen sẽ hiệu quả hơn. Đối với cô Campbell, điều này có nghĩa là chọn các hoạt động không cần màn hình thay vì điện thoại.

Theo Ofcom, cơ quan quản lý viễn thông của Anh, trung bình mỗi người trưởng thành ở Anh cứ 12 phút lại kiểm tra điện thoại của họ. Một cuộc khảo sát năm 2022 của đơn vị so sánh giá cả USwitch cho thấy thời gian sử dụng điện thoại trung bình hằng ngày của người trưởng thành ở Anh là năm giờ, chưa kể các công việc liên quan đến màn hình.

“Nếu bạn dùng điện thoại để đọc tin tức, hãy bỏ một tờ báo vào túi”, cô giải thích. “Nếu là để giải trí, hãy thử một cuốn sách hay. Để tìm cảm hứng sáng tạo, hãy thử dụng cụ phác thảo hoặc đan len. Nó cũng giống như tập thể dục – bất kỳ hoạt động nào bạn thực sự muốn làm thì đó là hoạt động tốt nhất để đưa vào túi”.

Không chỉ “cai nghiện” ngắn hạn

Thay vì chỉ là một đợt “cai nghiện” điện thoại ngắn hạn, xu hướng không dùng màn hình cho thấy mọi người đang cố gắng thay đổi mối quan hệ của họ với công nghệ về lâu dài.

Ông Pete Etchells, giáo sư tâm lý học và truyền thông khoa học tại Đại học Bath Spa (Anh), lập luận rằng thay vì nghiện điện thoại, chúng ta chỉ đơn giản là hình thành những thói quen xung quanh việc sử dụng chúng. Ông hy vọng sự xuất hiện của những chiếc túi “ngoại tuyến” là “một thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận mối quan hệ của họ với công nghệ”.

“Chúng ta có quyền tự chủ và kiểm soát những gì chúng ta làm với thời gian của mình”, ông Etchells nói. “Và nếu bạn không hài lòng với cách bạn sử dụng điện thoại và mạng xã hội, thật tuyệt vời khi mọi người bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn thay thế - cũng như cách chúng ta giúp việc tiếp cận những lựa chọn đó dễ dàng hơn”.