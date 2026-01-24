Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình ‘Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng’

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng vào tối 23/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được tổ chức trọng thể vào tối 23/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tham dự chương trình. Cùng dự chương trình còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các lãnh đạo ban, bộ, ngành.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chương trình là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Duy Ngọc - khẳng định thời khắc diễn ra chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng rất thiêng liêng và ý nghĩa để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hướng về Đảng với niềm tin son sắt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, cùng đồng bào, đồng chí đã hy sinh, cống hiến trọn đời vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Ông khẳng định Đại hội lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đã khẳng định Đại hội XIV của Đảng là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.

"Đại hội đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, củng cố quyết tâm của toàn dân tộc, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng để đất nước bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, dưới ánh sáng của các Nghị quyết đúng đắn của Đại hội XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn, vững chắc hơn trên con đường xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Những tiết mục trong chương trình Dưới lá cờ vinh quang của Đảng là lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành công của Đại hội là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc giục chúng ta hành động quyết liệt với tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi trước mở đường.

"Với trách nhiệm và vinh dự đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xin nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, phát huy cao độ truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống, đáng đến, đáng tự hào, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước", Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.

Chương trình quy tụ khoảng 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Duy Ngọc - khẳng định chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vinh quang của Đảng là lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới thành công của Đại hội, đồng thời là thông điệp nhắc nhở mỗi chúng ta rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tất cả còn có điểm tựa vững chắc - sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam và khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam hùng cường.

Sau phát biểu chào mừng của Bí thư Thành ủy Hà Nội, chương trình Dưới lá cờ vinh quang của Đảng chính thức bắt đầu, mở ra quá khứ huy hoàng, đồng thời hướng tới tương lai rạng rỡ, hùng cường.

Với 3 chương: Tráng ca dưới cờ Đảng, Với Đảng, trọn niềm tin yêu và Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chương trình đã khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986-2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, từ đó, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng, tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội.

Chương trình cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.