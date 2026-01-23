Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Tổ chức cầu truyền hình 'Hai tay gây dựng một sơn hà'

TPO - UBND TP. Hà Nội phối hợp với tỉnh Cao Bằng, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cầu truyền hình Hai tay gây dựng một sơn hà dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước chỉ đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026).

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cao Bằng đã có công văn đề nghị TP. Hà Nội phối hợp, hỗ trợ triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026). Trong đó, có chương trình cầu truyền hình quốc gia, dự kiến tổ chức từ 20h ngày 28/1.

Chương trình cầu truyền hình quốc gia Hai tay gây dựng một sơn hà kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) sẽ được tổ chức tại Cao Bằng, Hà Nội, TP. HCM và Nghệ An.

Trong đó, điểm cầu chính tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam do Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 10/1/2026.

Điểm cầu tại Hà Nội được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 phố Ngọc Hà, phường Ba Đình) với khoảng 1.000 đại biểu, khán giả và các lực lượng tham dự.

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h ngày 28/01/2026 (thời lượng khoảng 90 phút) trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Hà Nội theo kịch bản tổng thể được phê duyệt; triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về chương trình trên các tuyến phố xung quanh nơi tổ chức, phát thông tin quảng bá về chương trình trên các màn hình Led quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố...

Các sở, ngành, UBND các phường liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban tổ chức triển khai công tác đón tiếp, an ninh, an toàn giao thông, hạ tầng kỹ thuật... đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.