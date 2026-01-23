Nghệ sĩ trẻ: Vị thế mới, định hình giá trị mới

TP - Không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường, những nghệ sĩ trẻ đang chứng tỏ vị thế mới trong đời sống xã hội. Họ góp mặt trong những sự kiện trọng đại, giữ vai trò “tuyến đầu”. Họ nhiệt tình tiếp sức, thắp lửa trong những thời điểm đất nước chịu thiên tai, dịch bệnh… Họ còn là những sứ giả lan tỏa thông điệp yêu nước, yêu văn hóa dân tộc.

Ðược tin tưởng và trao cơ hội

Năm 2025 là dấu mốc cho thấy vị thế mới của lớp nghệ sĩ trẻ. Không chỉ giữ vai trò thần tượng giới trẻ trên sân khấu, họ trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Hai sự kiện lớn nhất trong năm qua chính là A50, A80. Đó là những ngày hội non sông làm người Việt xa quê hương cũng muốn được trở về trẩy hội. Nghệ sĩ trẻ làm cho không khí của ngày hội non sông thêm náo nức, rộn ràng. Rất nhiều Idol của giới trẻ tham gia diễu hành như Đen, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi...

Nói đến ca sĩ trẻ được biểu diễn từ đại lễ A50 đến đại lễ A80 không thể không nhắc tới nữ ca sĩ sinh năm 2003 Phương Mỹ Chi. Cô tham gia đồng diễn trong tiết mục Khí phách Việt Nam ở A80. Ở đại lễ A50, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng rapper sinh năm 1996 Double2T biểu diễn Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Được trao cơ hội biểu diễn ở cả hai sự kiện trọng đại trong năm 2025 còn phải kể đến rapper “người miền núi chất”.

Những nghệ sĩ trẻ được biểu diễn ở những sự kiện trọng đại của đất nước chứng tỏ họ được Đảng và Nhà nước tin tưởng và công chúng đón nhận. Khi được trao cơ hội, thần tượng của giới trẻ đã nỗ lực hết mình. Điểm lại những concert quốc gia ghi dấu ấn trong năm 2025 không thể không ghi nhận đóng góp lớn của nghệ sĩ trẻ. Năm nay, một trong những ca khúc phủ sóng rộng nhất chính là Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, sinh năm 1999. Câu hát “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” gây xúc động. Còn gì đẹp hơn cũng là một trong những ca khúc vang lên nhiều nhất trong chuỗi concert quốc gia 2025.

Hòa mình vào nhịp thở của dân tộc trong những sự kiện lớn, trong cội nguồn lịch sử và văn hóa đã giúp nghệ sĩ trẻ tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Chính họ cũng giúp “tiệc tinh thần” của khán giả Việt trong năm qua phong phú hơn. Những ca khúc hút lượt xem, lượt nghe năm 2025 gọi tên không ít bản tình ca đất nước của thời đại mới, chứ không dừng lại ở những bản tình ca lứa đôi như nhiều năm trước.

Ðẹp lên nhờ tinh thần cống hiến

Trước khi dừng lại để sang Trung Quốc thi Chị đẹp, Chi Pu tích cực ra MV. Sản phẩm của cô hút lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực. Họ chê cô hát như… “gà gáy”. Khi Chi Pu tạo dấu ấn trong chương trình giải trí ở xứ người, thiện cảm của khán giả trong nước dành cho cô tăng lên đáng kể. Nhưng gió chỉ thực sự đổi chiều là khi cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025 với tên gọi Khi Tổ quốc gọi tên. Ở concert Sao nhập ngũ 2025, hút hơn 20.000 khán giả, ngoài màn mashup I don’t need photoshop x Đóa hoa hồng, Chi Pu còn trình diễn những ca khúc đi cùng năm tháng như Cô gái mở đường, Mẹ yêu con, Khát vọng tuổi trẻ. Hình ảnh Chi Pu trong màu áo lính phủ sóng mạng xã hội, cô nhận được tiếng vỗ tay, lời động viên ngay từ những khán giả từng chê bai cô.

Xẩm đến trường của Soobin thu hút đông đảo khán giả trẻ ở Hà Nội.

Khán giả có thể bất đồng quan điểm với một sản phẩm ca nhạc, một tiết mục biểu diễn, thậm chí họ có thể tranh cãi quanh trang phục của nghệ sĩ trong một sự kiện, song họ luôn dành sự ủng hộ tích cực đối với những nghệ sĩ lan tỏa thông điệp ý nghĩa, có việc làm, hành động thiết thực với cộng đồng. Trường hợp ca sĩ Hà Anh Tuấn là ví dụ.

Dù giọng hát không phải thế mạnh lớn nhất song Hà Anh Tuấn lại có nhiều điểm khác bù vào, giúp live concert của anh dù tổ chức ở trong nước hay nước ngoài đều kín khán giả. Bí quyết của anh là tiết chế xuất hiện, mỗi dự án âm nhạc đều đầu tư mạnh tay, chỉn chu… Quan trọng hơn cả, Hà Anh Tuấn luôn giữ hình ảnh đẹp, từ lời ăn tiếng nói đến hàng loạt hành động vì cộng đồng. Khép lại concert The Rose tại Đà Lạt vừa qua, anh trích 1 tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc để đưa bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu TPHCM về quê đón Tết.

Phương Mỹ Chi và Double2T là hai nghệ sĩ trẻ vinh dự được biểu diễn trong cả hai sự kiện A50, A80.

Không chỉ khiến hơn 20.000 khán giả có mặt xúc động, anh còn lan tỏa thông điệp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… tới cộng đồng. Nam ca sĩ thường xuyên “tặng quà” trong những đêm nhạc của riêng anh hoặc anh góp mặt. Tại V concert: Rạng rỡ Việt Nam đêm 9/8/2025 nam ca sĩ dành tặng 500 triệu đồng cho dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui, góp phần giúp học sinh ở những vùng khó khăn có cơ hội tiếp xúc với thế giới sách.

Muốn giữ được “tuổi thọ” trong nghề nghiệp dài lâu, nghệ sĩ cần là công dân cống hiến tích cực cho cộng đồng. Những nghệ sĩ trẻ đông fan luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Hòa Minzy, Bùi Công Nam là hai nghệ sĩ mở đầu cho chuỗi hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ hướng về người dân tỉnh Đắk Lắk bị thiên tai tàn phá.

Thời bùng nổ concert, nghệ sĩ trẻ có cơ hội khoe sự đa năng. Họ có thể sáng tác, chơi nhạc cụ, nhảy múa, đu dây, bắn rap, có thể hát dân ca, hát xẩm, ca trù… dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong số nghệ sĩ trẻ đa năng, Soobin là một những gương mặt nổi bật. Khi đã thành Idol đình đám, Soobin trở lại với niềm đam mê từ thời thơ bé - âm nhạc dân tộc. Nói về hiện tượng Soobin lan tỏa âm nhạc dân tộc, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: “Nam nghệ sĩ trẻ có gốc về văn hóa dân tộc. Anh sinh trưởng trong gia đình có người cha nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc dân tộc, NSND Huỳnh Tú. Soobin thấm đẫm âm nhạc dân tộc từ nhỏ. Từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin sở hữu lượng fan lớn, anh thừa thắng xông lên, thực hiện các dự án lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân tộc”.

Thời bùng nổ concert, nghệ sĩ trẻ có cơ hội khoe sự đa năng. Họ có thể sáng tác, chơi nhạc cụ, nhảy múa, đu dây, bắn rap, có thể hát dân ca, hát xẩm, ca trù… dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau thành công của Trống cơm, Ngồi tựa mạn thuyền, đưa Mục hạ vô nhân lên sân khấu concert cá nhân và MV, Soobin còn thực hiện dự án cộng đồng Xẩm đến trường. Điểm dừng chân đầu tiên của Xẩm đến trường là Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi đánh giá, Xẩm đến trường đặc biệt thu hút sinh viên, các bạn trẻ rất “hóng”. Danh sách sinh viên đăng ký để được tham dự chương trình rất đông. Với sức ảnh hưởng và nỗ lực của Soobin, thời gian qua thảo luận về xẩm trong người trẻ tăng nhiệt. Họ đặt những câu hỏi về xẩm khiến cha Soobin, NSND Huỳnh Tú không khỏi bất ngờ.

Vị thế mới của nghệ sĩ không chỉ được đo bằng lượng fan, mà còn được khẳng định ở sự cống hiến, ở những giá trị họ đem lại cho phát triển văn hóa, cho cộng đồng.