Âm nhạc truyền thống thăng hoa cùng nhạc trẻ: Soobin và lớp nghệ sĩ trẻ khơi lại mạch nguồn dân tộc

TP - MV đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả và giới chuyên môn chính là Mục hạ vô nhân của Soobin Hoàng Sơn (kết hợp Binz, NSND Huỳnh Tú). Mục hạ vô nhân khiến những người từng đánh giá thấp giới trẻ nói chung, nghệ sĩ trẻ nói riêng trong công cuộc giữ gìn và lan tỏa văn hóa truyền thống (trong đó có âm nhạc truyền thống) phải nhìn nhận lại.

Cha của Soobin, NSND Huỳnh Tú thú nhận: “Tôi ngạc nhiên và bất ngờ với lớp trẻ. Bỗng dưng tôi thấy mình thiển cận vì từng coi thường lớp trẻ, chụp cho các bạn cái mũ sính Tây, sính ngoại, mất gốc, mất nguồn… Nhưng tôi đã nhầm to”.

Vốn quý từ âm nhạc truyền thống

Mục hạ vô nhân từng được Soobin mang lên sân khấu solo trong đêm nhạc All-Rounder. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ, âm nhạc truyền thống giao thoa với âm nhạc hiện đại, làm thành “món ăn” độc đáo hấp dẫn khán giả. Họ thúc giục Soobin mau chóng ra MV.

Cảnh trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy.

Khi MV Mục hạ vô nhân ra mắt lại thêm một bất ngờ cho khán giả vì sự chỉn chu, tỉ mỉ, hồn Việt xưa, nay quyện hòa. MV Mục hạ vô nhân không chạy theo xu hướng, không có những chiêu trò câu khách, không có ý định “chiều” khán giả. NSND Huỳnh Tú chia sẻ: “Xem MV này mới đầu tôi chưa nhập lắm, nhưng xem đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sáng dần ra”.

MV Mục hạ vô nhân của Soobin huy động tới 250 diễn viên.

Mục hạ vô nhân không tạo bão “view” như Bắc Bling. Sau 6 ngày MV của Soobin chỉ đạt hơn 3,8 triệu lượt xem, trong khi đó ở tuần đầu ra mắt, Bắc Bling đã “gặt” hơn 19,5 triệu lượt xem. Lý do khiến Mục hạ vô nhân chậm hơn Bắc Bling của Hòa Minzy, thậm chí chậm hơn cả MV khác của Soobin Hoàng Sơn (Dancing in the dark) là bởi Mục hạ vô nhân được đưa lên sân khấu trước khi làm MV. Vấn đề chậm view bởi lý do này cũng từng xảy ra với nhóm nhạc đình đám BlackPink. MV JUMP của BlackPink sau 24 giờ ra mắt đạt 29 triệu view, thua xa so với Pink Venom (90,4 triệu view), How you like that (86,3 triệu view), Kill this love (56,7 triệu view)…

Nhưng MV Mục hạ vô nhân hứa hẹn sức sống lâu bền như nguồn mạch âm nhạc truyền thống luôn âm thầm chảy, bất chấp sự đào thải khắc nghiệt của thời gian và sự thay đổi trong thị hiếu nghe nhìn của công chúng.

Hà Myo, Soobin Hoàng Sơn và Phương Mỹ Chi (từ trái qua) đều được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tích cực lan tỏa âm nhạc và văn hóa truyền thống.

Trước Soobin, Hoài Lâm từng mang xẩm lên sân khấu trong liveshow 11 Gương mặt thân quen. Anh hóa thân thành nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, nhuộm răng đen, mặc áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, kéo nhị hát Xẩm Thập Ân. Thời điểm đó màn hóa thân của Hoài Lâm được khán giả và ban giám khảo vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ tiếc mối duyên với xẩm của Hoài Lâm quá ngắn.

May mắn vẫn còn nhiều nghệ sĩ trẻ đau đáu với âm nhạc dân tộc. Khi Hoàng Thùy Linh tung Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm, See Tình… giới trẻ phát sốt. Người trẻ không chỉ tìm đọc lại truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, còn tìm hiểu về vẻ đẹp của khèn, sáo và khung trời văn hóa dân gian Tây Bắc. Những chất liệu âm nhạc truyền thống đã chắp cánh cho sản phẩm âm nhạc hiện đại của Hoàng Thùy Linh vút cao.

Đứng sau thành công của Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi không thể không nhắc tới nhóm DTAP. Album Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi một lần nữa chứng minh sức công phá của sự kết hợp âm nhạc dân gian và âm nhạc hiện đại. Phương Mỹ Chi mang Buôn trăng đến sân khấu Sing! Asia, cô đưa hát bộ Bình Định vào ca khúc ngay từ mở đầu qua những câu thơ: “Con ơi, cây có cội mới nảy cành xanh/Nước có nguồn mới biết biển rộng sông sâu/Con ơi, con người nguồn cội từ đâu/Có ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình”.

Trong dòng chảy ca khúc tìm về âm nhạc truyền thống không thể không nhắc tới MV Bắc Bling của Hòa Minzy. Ngay từ khi mới ra mắt MV này đã gây sốt, hút lượt xem khủng, lấn lướt cả Idol Hàn như G-Dragon, Lisa, Rosé… Sau 8 tháng, Bắc Bling hút 275 triệu lượt xem, là MV hút view khủng nhất năm 2025.

Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ trẻ có ý thức giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật dân tộc. Trước khi tung Bắc Bling cô có Kén cá chọn canh, tên MV là cách nói dân gian quen thuộc. Kén cá chọn canh đánh dấu sự kết hợp lần đầu giữa Hòa Minzy và Tuấn Cry. Họ đều là người con của miền quan họ. Tuấn Cry từng trải lòng: “Từ nhỏ mình đã được hấp thu làn điệu dân ca đặc biệt của quê hương mình, đó cũng là nguồn cảm hứng để viết ra những lời ca trong Kén cá chọn canh”. Bắc Bling hay Kén cá chọn canh cho thấy tình yêu âm nhạc dân gian là vốn quý của nghệ sĩ trẻ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở thị trường ca nhạc giải trí hôm nay. Trước Bắc Bling, Kén cá chọn canh, Hòa Minzy còn có Thị Mầu, Ăn gì đây, đều đậm đà hồn Việt nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung.

Đầu tư MV tương đương mua căn nhà Bắc Bling thành công vượt bậc còn nhờ Hòa Minzy dám chơi hết mình với “đứa con tinh thần”. Cô không tiết lộ cụ thể đã tốn bao nhiêu tiền cho MV song chỉ cần xem qua cũng đủ biết Hòa Minzy “bạo chi”. Cô nói chi phí cho Bắc Bling bằng “một căn chung cư cao cấp” có lẽ cũng không ngoa. Mục hạ vô nhân tiêu tốn của Soobin Hoàng Sơn bao nhiêu? NSND Huỳnh Tú bật mí: “Đi quay ở Ninh Bình tôi mới thấy sự hết mình của con trai và ê-kíp. Riêng diễn viên khoảng 250 người, phục vụ cỡ 50 người nữa mà quay trong hoàn cảnh mưa dầm gió bấc. MV Mục hạ vô nhân quay ở nhiều nơi, từ Ninh Bình đến Đắk Lắk. Soobin nhờ tôi hỏi đội nghệ nhân có cả già, trẻ, nam, nữ để làm ban nhạc và làm khán giả. Đội nghệ nhân ấy được ê-kíp Soobin trả tiền đầy đủ, không có hình thức mậu dịch hay tài trợ nào ở đây”.

Những sản phẩm “Made in Việt Nam”

Những sản phẩm như Để Mị nói cho mà nghe, Bắc Bling, Mục hạ vô nhân… cho thấy vốn âm nhạc truyền thống của nghệ sĩ trẻ không hề nghèo nàn. NSND Huỳnh Tú nói: “Khi Soobin làm Ngồi tựa mạn thuyền, Trống cơm rồi chuyển sang Mục hạ vô nhân (cùng Binz), tôi nhận ra, không chỉ có xẩm mà cả ca trù, âm nhạc dân gian các vùng miền như Huế, Nam bộ, các bạn trẻ cũng rất thấm, có điều trước đây nguồn vốn đó của các bạn chưa có điều kiện để sử dụng, phát huy”.

Theo ông, sự khai thác kho tàng âm nhạc dân gian đã giúp cho nghệ sĩ trẻ có những nhạc phẩm tự hào “Made in Việt Nam”. Ông cảm thấy có lỗi với người trẻ khi vội vàng phán xét họ và mong lớp nghệ sĩ cũ như ông có cái nhìn cởi mở để khuyến khích, động viên nghệ sĩ trẻ.

Nhà văn Dương Hướng mê chèo, mê xẩm. Ông đánh giá, hai loại hình nghệ thuật dân gian này mang vẻ đẹp diệu kỳ, càng đi sâu càng bị mê hoặc. Theo ông, các nghệ sĩ trẻ đưa xẩm, đưa chèo… vào ca khúc hiện đại là một việc làm đáng hoan nghênh, thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ với văn hóa cội nguồn.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - có không ít bài thơ được phổ nhạc - nhìn nhận, nhạc trẻ tìm về nguồn cội là tín hiệu đáng lạc quan và cần khuyến khích. Ông kể: “Mới đây trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, một người đang cố gắng truyền bá và phát triển các dòng nhạc dân gian, tôi gợi ý rằng, nếu sắp tới có tổ chức thi hát xẩm hay hát ả đào cần lập ra một giải thưởng riêng cho những nghệ sĩ hát dòng nhạc cổ truyền đó theo phong cách hiện đại. Thực tế cho thấy, không ít tác phẩm âm nhạc dân gian khi được biểu diễn theo phong cách hiện đại bỗng tạo ra những cảm xúc cực kỳ thú vị và lôi cuốn. Bên cạnh việc bảo tồn các dòng nhạc dân gian theo kiểu khăn xếp áo the thì cần hiện đại hóa di sản đó để thích ứng với đời sống hiện đại. Hai cách làm này không mâu thuẫn mà càng làm phong phú thêm sinh hoạt nghệ thuật. Tất nhiên, cũng nên cảnh giác với những sự quá đà hay khiên cưỡng. Mọi sự đều cần có ngưỡng hợp lý của chúng”.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho rằng, đưa âm nhạc truyền thống vào ca khúc không phải xu hướng “sớm nở tối tàn” mà là “nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ. Và đó sẽ là một hành trình dài”, anh nói. Tác giả của loạt ca khúc ăn khách tiết lộ, anh đã có kế hoạch đưa âm hưởng dân tộc vào các sáng tác của mình. Tuy nhiên, Đông Thiên Đức cũng tự nhắc mình và nhắc những bạn trẻ đang có kế hoạch giống anh: “Phải khéo léo và cần nhiều thời gian để khán giả quen dần”.