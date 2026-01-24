Từ lịch sử, thiên nhiên đến công nghệ – Chiến lược kiến tạo chuỗi giá trị du lịch bền vững

Mới đây, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã chính thức công nhận Khu Tham quan Điện Mặt Trời An Hảo (xã Núi Cấm, An Giang) là Điểm Du lịch Tiêu biểu ĐBSCL 2025 bằng Quyết định số 47/QĐ-HHDL đã đưa Tập đoàn Sao Mai vào một vị thế độc tôn: Đơn vị sở hữu 3 Điểm Du lịch Tiêu biểu ĐBSCL (Trà Sư, Tức Dụp, An Hảo). Đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là minh chứng cho một chiến lược đầu tư bài bản, sâu sắc.

Khu tham quan ĐMT An Hảo tiêu biểu – Vết dầu loang của kỷ nguyên du lịch công nghệ

Quyền lực của "Bộ ba tiêu biểu"

Thành công của An Hảo là mảnh ghép quan trọng củng cố vị thế mới của Tập đoàn Sao Mai.

Rừng Tràm Trà Sư: Đại diện cho “Du lịch sinh thái huyền bí, bản sắc văn hóa vùng sông nướ”c.

Đồi Tức Dụp: Đại diện cho “Du lịch lịch sử, Văn hóa hào hùng, ghi dấu ấn thời gian”.

Điện Mặt Trời An Hảo: Đại diện cho “Du lịch công nghệ, kinh tế xanh” – yếu tố hiện đại, hướng tới tương lai.

Với 3 điểm đến đều được vinh danh Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, Sao Mai đã hoàn thành một hệ sinh thái du lịch khép kín tại An Giang: Rừng Tràm Trà Sư (sinh thái), Đồi Tức Dụp (lịch sử), và Điện mặt trời An Hảo (công nghệ).

Du khách nô nức đổ về Đồi Tức Dụp

Lợi thế chiến lược: Đòn bẩy Núi Cấm

Chiến lược này càng trở nên sắc bén nhờ yếu tố địa lý:

Vị trí vàng: Khu Tham quan Điện Mặt Trời An Hảo tọa lạc ngay dưới chân Núi Cấm (Khu du lịch tâm linh và sinh thái trọng điểm của An Giang).

Liên kết kép độc đáo: An Hảo và Núi Cấm cùng nằm trên một trục đường tiếp cận chính, tạo ra một lợi thế liên kết kép chưa từng có.

Tối ưu hóa dòng khách: Điều này biến An Hảo thành một “đòn bẩy” chiến lược, không chỉ thu hút khách đến tham quan cánh đồng pin mặt trời mà còn gia tăng đáng kể lượng du khách ghé thăm Núi Cấm, tối ưu hóa hành trình tham quan và kéo dài thời gian lưu trú tại khu vực. Đây là một chiến lược đầu tư thông minh, tạo ra sự cộng hưởng lợi ích cho cả Tập đoàn Sao Mai và du lịch địa phương.

Kiến tạo "Di sản phát triển bền vững"

Sự uyển chuyển khi gọi An Hảo là "Di sản phát triển bền vững" chính là mấu chốt để phân tích chiều sâu của Tập đoàn Sao Mai:

Sự đa dạng sắc màu ở Rừng tràm Trà Sư

Chuyển đổi nhận thức: Biến một công trình công nghiệp khô khan thành một tác phẩm nghệ thuật hiện đại khổng lồ, là nơi du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn cảm nhận được tinh thần đột phá và trách nhiệm với môi trường.

Đón đầu chuẩn mực quốc tế: Sao Mai đã áp dụng thành công các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) vào dự án An Hảo, tạo ra một sản phẩm hoàn hảo để thu hút thị trường khách du lịch có trách nhiệm xã hội và các đoàn MICE quan tâm đến năng lượng tái tạo.

Thúc đẩy sức cạnh tranh bền vững: An Hảo tạo ra một lợi thế cạnh tranh được chủ động xây dựng (Constructed Competitive Advantage) nhờ tính độc đáo của mô hình, giúp du lịch Sao Mai đứng vững trước mọi biến động của thị trường.

Quyết định công nhận Điểm du lịch tiêu biểu là giấy thông hành chiến lược cho Sao Mai trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là việc được ưu tiên quảng bá thương hiệu và tham gia các hoạt động xúc tiến trong, ngoài nước theo Điều II của Quyết định.

Chào mừng đến với An Hảo Solar Farm

Du lịch Núi Cấm bằng phương tiện hiện đại

Đây là cơ hội vàng để Sao Mai mở rộng thị trường, định vị thương hiệu du lịch tiên phong và minh chứng cho khả năng biến các công trình thế kỷ thành tài sản văn hóa – kinh tế cho tương lai.

Hành trình kiến tạo giá trị

Tập đoàn Sao Mai đã tạo ra một hành trình đầy đủ: từ “bản sắc” (Trà Sư), qua “chiều sâu” (Tức Dụp), đến “tiên phong” (An Hảo). Sự công nhận cho Khu Tham quan Điện Mặt Trời An Hảo là đỉnh cao, khẳng định Sao Mai là nhà kiến tạo du lịch có tầm nhìn vượt thời gian.

Sao Mai đang mời gọi du khách không chỉ đến để tham quan, mà để trải nghiệm tương lai và chứng kiến tận mắt cách Việt Nam tạo ra 'Di sản phát triển bền vững' cho thế kỷ 21.