Báo động nạn đeo bám tàu, bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

TPO - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm an toàn đường thủy trên vịnh Hạ Long. Các loại tàu thuyền nhỏ không đăng ký, đăng kiểm bán hàng rong đeo bám, áp sát tàu du lịch tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và làm xấu hình ảnh điểm đến di sản.

Trong quá trình tuần tra trên vịnh Hạ Long, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử phát hiện nhiều phương tiện nhỏ có hành vi bám, buộc vào tàu du lịch đang trong hành trình chở khách. Tại khu vực hòn Dom, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 18 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt gần 75 triệu đồng.

Một chiếc tàu gỗ cập vào mạn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để mời chào du khách mua hàng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi bám, buộc vào tàu du lịch đang hành trình không chỉ gây nguy cơ mất an toàn cho người trên cả hai phương tiện, mà còn vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và quy định quản lý hoạt động trên vịnh. Việc các phương tiện nhỏ áp sát, buộc mạn trong lúc tàu du lịch di chuyển cũng tạo hình ảnh nhếch nhác, gây phản cảm với du khách, nhất là khách quốc tế, tác động trực tiếp đến trải nghiệm tham quan và uy tín du lịch vịnh Hạ Long.

Để ngăn chặn nguy cơ tai nạn và chấn chỉnh trật tự tuyến tham quan, tổ công tác yêu cầu các chủ phương tiện dừng ngay hành vi bám, buộc; lập biên bản tại chỗ. Sau đó, các phương tiện vi phạm được yêu cầu điều khiển về neo đậu tại cảng Bến Đoan để tiếp tục làm rõ, bàn giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý phương tiện đeo bám tàu du lịch để bán hàng.

Trước đó, tình trạng đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong cũng đã được các đơn vị quản lý, doanh nghiệp tàu du lịch phản ánh là có dấu hiệu tái diễn theo thời điểm đông khách.

Hoạt động bám, buộc vào phương tiện khác khi đang hành trình là hành vi bị nghiêm cấm trong quy định quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đồng thời hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch cũng là nhóm hành vi bị xác định gây phiền nhiễu, ảnh hưởng môi trường kinh doanh du lịch.

Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đường thủy, qua đó duy trì môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn hình ảnh vịnh Hạ Long trong mắt du khách.