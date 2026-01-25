Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hà Nội:

Du khách trải nghiệm cuộc sống của nông dân ven sông

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại xã Đa Phúc, TP. Hà Nội, du khách được trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản, gieo mầm, ươm giống, hiểu hơn về đời sống canh tác của cư dân ven sông.

Ngày 24-25/1, tại xã Đa Phúc diễn ra chương trình du lịch xanh, trải nghiệm xanh bên sông Cà Lồ. Điểm nhấn đặc biệt là không gian cắm trại giữa miền bãi bồi hoang sơ, những hoạt động trải nghiệm gắn với sông nước, nông nghiệp và di sản địa phương.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch, những vị khách nước ngoài đầu tiên đã tham gia trải nghiệm du lịch nông nghiệp, cắm trại, thưởng thức âm nhạc bên sông, đón bình minh trên bãi bồi. Với họ, đây là trải nghiệm khác biệt, bởi không phải khu du lịch nổi tiếng hay điểm nghỉ dưỡng cao cấp, mà là một vùng quê ven sông vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, đời sống sinh hoạt gắn chặt với thiên nhiên và lịch sử.

z7465588860191-c2deba4a24046b45cc68d9fc87a88552.jpg
Du khách nước ngoài thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp tại làng Tiên Tảo.

Trong hai ngày diễn ra chương trình, du khách được tham quan các di tích tiêu biểu như Đền Bà (thôn Xuân Lai) - di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, nơi có nghi lễ kéo mỏ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không gian lễ hội truyền thống, những câu chuyện về tín ngưỡng, lịch sử được kể lại trực quan bằng trải nghiệm trực tiếp.

Từ không gian di sản, hành trình tiếp tục men theo dòng lịch sử tại phòng tuyến sông Như Nguyệt - nơi gắn với bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà”, rồi đến Đình Tiên Tảo, làng rau Tiên Tảo và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Du khách được trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản, gieo mầm, ươm giống, hiểu hơn về đời sống canh tác của cư dân ven sông.

Không gian cắm trại bên sông Cà Lồ có các hoạt động chèo SUP, tiệc trà ngắm hoàng hôn, âm nhạc acoustic, lửa trại và BBQ ngoài trời. Việc ngủ lại qua đêm trên bãi bồi, giữa tiếng gió sông và ánh lửa trại, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên - điều mà nhiều du khách quốc tế đánh giá là “đáng nhớ”.

z7465587185939-cfdfb138c21643c67b477da546dd787e.jpg
Không gian cắm trại, trải nghiệm bên sông Cà Lồ

Theo Ban tổ chức, mô hình được định hướng trở thành sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường, có kiểm soát, bảo vệ cảnh quan sinh thái dòng sông Cà Lồ.

Đánh giá về mô hình này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Đa Phúc là địa điểm mới, mô hình mới trong định hướng phát triển du lịch của Thủ đô. Du lịch xanh, kinh tế xanh được xác định là động lực, trong đó du lịch giúp địa phương phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Đa Phúc phấn đấu hình thành ít nhất hai khu, điểm du lịch trọng điểm, trong đó không gian du lịch ven sông là hạt nhân; hướng tới đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có 15-20% là khách lưu trú.

Trần Hoàng
#Phát triển du lịch xanh ven sông #Trải nghiệm cắm trại ven sông Cà Lồ #Bảo tồn di sản địa phương #Du lịch cộng đồng và văn hóa #Du lịch xanh Đa Phúc #River Camping

Xem thêm

Cùng chuyên mục