Hà Nội: Du khách trải nghiệm cuộc sống của nông dân ven sông

TPO - Tại xã Đa Phúc, TP. Hà Nội, du khách được trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản, gieo mầm, ươm giống, hiểu hơn về đời sống canh tác của cư dân ven sông.

Ngày 24-25/1, tại xã Đa Phúc diễn ra chương trình du lịch xanh, trải nghiệm xanh bên sông Cà Lồ. Điểm nhấn đặc biệt là không gian cắm trại giữa miền bãi bồi hoang sơ, những hoạt động trải nghiệm gắn với sông nước, nông nghiệp và di sản địa phương.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch, những vị khách nước ngoài đầu tiên đã tham gia trải nghiệm du lịch nông nghiệp, cắm trại, thưởng thức âm nhạc bên sông, đón bình minh trên bãi bồi. Với họ, đây là trải nghiệm khác biệt, bởi không phải khu du lịch nổi tiếng hay điểm nghỉ dưỡng cao cấp, mà là một vùng quê ven sông vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, đời sống sinh hoạt gắn chặt với thiên nhiên và lịch sử.

Du khách nước ngoài thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp tại làng Tiên Tảo.

Trong hai ngày diễn ra chương trình, du khách được tham quan các di tích tiêu biểu như Đền Bà (thôn Xuân Lai) - di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, nơi có nghi lễ kéo mỏ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không gian lễ hội truyền thống, những câu chuyện về tín ngưỡng, lịch sử được kể lại trực quan bằng trải nghiệm trực tiếp.

Từ không gian di sản, hành trình tiếp tục men theo dòng lịch sử tại phòng tuyến sông Như Nguyệt - nơi gắn với bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà”, rồi đến Đình Tiên Tảo, làng rau Tiên Tảo và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Du khách được trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch nông sản, gieo mầm, ươm giống, hiểu hơn về đời sống canh tác của cư dân ven sông.

Không gian cắm trại bên sông Cà Lồ có các hoạt động chèo SUP, tiệc trà ngắm hoàng hôn, âm nhạc acoustic, lửa trại và BBQ ngoài trời. Việc ngủ lại qua đêm trên bãi bồi, giữa tiếng gió sông và ánh lửa trại, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên - điều mà nhiều du khách quốc tế đánh giá là “đáng nhớ”.

Không gian cắm trại, trải nghiệm bên sông Cà Lồ

Theo Ban tổ chức, mô hình được định hướng trở thành sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường, có kiểm soát, bảo vệ cảnh quan sinh thái dòng sông Cà Lồ.

Đánh giá về mô hình này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Đa Phúc là địa điểm mới, mô hình mới trong định hướng phát triển du lịch của Thủ đô. Du lịch xanh, kinh tế xanh được xác định là động lực, trong đó du lịch giúp địa phương phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Đa Phúc phấn đấu hình thành ít nhất hai khu, điểm du lịch trọng điểm, trong đó không gian du lịch ven sông là hạt nhân; hướng tới đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có 15-20% là khách lưu trú.