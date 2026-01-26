Con đường Nhiếp ảnh 'độc nhất vô nhị' giữa trung tâm TPHCM

TPO - Nhiều người dân và du khách khi đi qua trục đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn) không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một không gian trưng bày ảnh ngoài trời quy mô, mở ra “con đường nhiếp ảnh” độc đáo ngay giữa trung tâm TPHCM.

Sáng nay 26/1, nhiều người dân khi đi qua trục đường Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du - Lê Thánh Tôn) và khu vực công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn) không khỏi bất ngờ khi nơi đây xuất hiện một không gian trưng bày ảnh ngoài trời quy mô, được thiết kế đồng bộ, mở ra một “con đường nhiếp ảnh” ngay giữa trung tâm TPHCM.

Du khách bất ngờ khi thấy con đường Nhiếp ảnh giữa trung tâm TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Dừng lại khá lâu trước các tác phẩm, chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ phường Chợ Quán) chia sẻ: “Tôi đi làm ngang qua đây mỗi ngày nhưng sáng nay thấy khác hẳn. Những bức ảnh được trưng bày đẹp, gần gũi, vừa đi bộ vừa xem rất thú vị, cảm giác thành phố trở nên sinh động hơn”.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Huy, một du khách từ Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ khi tình cờ bắt gặp không gian này. “Tôi không nghĩ giữa trung tâm lại có một triển lãm ảnh ngoài trời như vậy. Cách làm này dễ tiếp cận, ai cũng có thể xem”, anh Huy nói.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, "Con đường Nhiếp ảnh TPHCM" là một trong những công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa quốc gia.

Dự án được khởi công từ ngày 29/11/2025, với định hướng sáng tạo, tính tương tác cao, tập trung vào hai hạng mục chính là không gian triển lãm ảnh trên trục đường Đồng Khởi và công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng.

Con đường Nhiếp ảnh giữa con đường rợp bóng cây xanh ngay trung tâm TPHCM

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, không gian này được định vị là nơi triển lãm ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu, góp phần nêu bật những thành tựu phát triển của TPHCM, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

"Con đường Nhiếp ảnh" không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà còn thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời là một mô hình không gian văn hóa sáng tạo, cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà TPHCM đang triển khai.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung cho rằng trên thế giới, một số quốc gia như Pháp, Nhật Bản đã hình thành những con đường và không gian gắn với nhiếp ảnh. Từ thực tế đó, vị nhiếp ảnh gia tin rằng với sự chung tay của giới nghệ sĩ và các cơ quan quản lý, TPHCM sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Thành phố nhiếp ảnh” trong khu vực và xa hơn là trên thế giới.