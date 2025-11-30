Nghệ sĩ Việt tiếc thương nhiếp ảnh gia Lân Trần qua đời ở tuổi 46

Theo chia sẻ của người thân, nhiếp ảnh gia Lân Trần qua đời tối 29/11, sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư.

Diễn viên Ngọc Thủy cho biết cô và đồng nghiệp nhận tin Lân Trần ra đi lúc đang diễn.

"Hôm nay, sân khấu tụi tôi buồn lắm. Không ai còn đủ lòng để đùa giỡn như mọi hôm nữa. Nỗi buồn len lỏi vào từng người, nhẹ mà thấm giống y như cách bạn đã sống - không ồn ào nhưng để lại khoảng trống rất lớn. Đi thanh thản và vui vẻ nhé. Chúng tôi thương bạn, quý bạn và biết ơn sự có mặt của bạn trong cuộc đời này. Cảm ơn bạn vì đã giữ lại cho chúng tôi biết bao khoảnh khắc đẹp”, Ngọc Thủy chia sẻ.

Ngọc Thủy chia sẻ thêm dù việc di chuyển khó khăn, Lân Trần chưa bao giờ bỏ sót khoảnh khắc đẹp nào của bất kỳ ai trên sân khấu. Chỉ cần đèn sáng, là anh đưa máy lên, chăm chú, tỉ mỉ để rồi tặng lại đồng nghiệp những bức hình đẹp.

Nhiếp ảnh gia Lân Trần.

“Bạn hiền, vui, hay ghẹo, và có cái duyên rất riêng trong kiểu ‘chụp ảnh cà khịa’. Buổi họp mặt nào cũng có bạn, ngồi một góc cười cười nhưng thiếu bạn thì tự nhiên buổi đó mất vui. Lúc bệnh, ăn uống không nổi, nói không ra hơi… vậy mà bạn vẫn cố ‘lăn’ lên sân khấu, ngồi trong cánh gà xem chúng tôi diễn. Bạn thương sân khấu, thương ánh sáng, thương cái đẹp của cuộc sống này đến mức không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào”, cô nhớ lại.

Diễn viên Vân Trang bàng hoàng khi nhận tin nhiếp ảnh gia Lân Trần qua đời. Cô và đàn anh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi gắn bó với Sân khấu kịch Thiên Đăng. “Gần như suất diễn nào anh cũng lên sân khấu, có anh là có hình đẹp, vậy mà… Em vẫn không tin anh ra đi sớm như vậy vì em biết anh yêu đời lắm. Em còn vẫn chờ tin anh Lân sẽ xuất viện, vậy mà…”, Vân Trang nghẹn ngào.

Trên trang cá nhân, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc đã bày tỏ niềm thương tiếc Lân Trần.

Nhiếp ảnh gia Lân Trần tên đầy đủ là Trần Đức Lân, sinh năm 1979. Anh sinh ra và lớn lên ở TPHCM, đến năm lớp 10, theo gia đình sang Bruxelles (Bỉ) sống. Đam mê tốc độ, Lân Trần gặp tai nạn trong một cuộc đua nghiệp dư và mất khả năng đi lại vĩnh viễn. 5 năm sau biến cố, anh quyết định về TPHCM và bén duyên với nhiếp ảnh.

Lân Trần có thời gian dài gắn bó với Sân khấu kịch Thiên Đăng. Anh là người phụ trách hình ảnh từ chụp poster, vở diễn cho hầu hết vở ở Thiên Đăng.