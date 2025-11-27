Dàn nghệ sĩ khóc nấc tiễn biệt 'ông nội quốc dân'

TPO - Tang lễ diễn viên Lee Soon Jae - cây đại thụ của điện ảnh Hàn Quốc - diễn ra sáng 27/11. Các thế hệ học trò của Lee Soon Jae chủ trì đám tang, nhiều nghệ sĩ bật khóc nức nở trong giờ phút tiễn biệt.