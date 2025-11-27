Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn nghệ sĩ khóc nấc tiễn biệt 'ông nội quốc dân'

Hà Trang

TPO - Tang lễ diễn viên Lee Soon Jae - cây đại thụ của điện ảnh Hàn Quốc - diễn ra sáng 27/11. Các thế hệ học trò của Lee Soon Jae chủ trì đám tang, nhiều nghệ sĩ bật khóc nức nở trong giờ phút tiễn biệt.

589055581-1261037779381459-8377675867691349774-n.jpg
Suốt nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu, truyền hình và điện ảnh, luôn cháy bỏng đam mê diễn xuất, nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae đã yên giấc ngàn thu vào ngày 27/11. Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm lúc 5h30 cùng ngày tại nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa (Seoul), với sự tham dự của gia đình, đồng nghiệp và nhiều người trong giới truyền hình đến đưa tiễn ông lần cuối.
Lễ truy điệu Lee Soon Jae được Dispatch ghi lại.
588629538-1261037879381449-6987836155889503942-n.jpg
Diễn viên Jung Bo Suk đảm nhận vai trò chủ trì và đọc điếu văn. Anh từng đóng vai con rể của Lee Soon Jae trong sitcom Gia đình là số 1 (phần 2, 2009-2010), từ đó trở thành người em, người học trò thân thiết. Diễn viên Ha Ji Won và Kim Young Chul lần lượt đọc lời tưởng nhớ.
2025112710545545408-1764208496-0.jpg
Ha Ji Won nghẹn ngào mở đầu bằng câu “Kính yêu và trân trọng người thầy của chúng con”. Cô nói bản thân vẫn chưa thể tin phải nói lời vĩnh biệt quá sớm. Nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc từng hoang mang trong nghề, hỏi vì sao diễn xuất càng làm càng thấy khó. Lee Soon Jae khi ấy đáp: “Này, đến bây giờ ta vẫn còn thấy khó”. Lời tâm sự chân thành đã trở thành nguồn động viên lớn với cô. Ha Ji Won khẳng định sẽ mang theo bài học về thái độ làm nghề mà thầy đã truyền dạy để tiếp tục bước đi trong cuộc đời và nghệ thuật.
2025112710551345411-1764208514-0.jpg
Kim Young Chul tiếp tục: “Nếu có thể xóa bỏ một ngày trong cuộc đời, tôi muốn xóa đi rạng sáng hôm ấy. Và cả buổi sáng hôm nay nữa. Giá như tất cả chỉ là một cảnh phim, chỉ cần tiếng ‘ok, cắt’, thầy đứng dậy phủi áo và khen chúng tôi diễn tốt…”, anh nghẹn giọng nói. Anh nhắc đến hình ảnh người thầy luôn lặng lẽ đến bên những ai gặp khó khăn và đặt tay lên vai họ để động viên. “Thầy vất vả rồi. Xin hãy an nghỉ. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ thầy", diễn viên nói.
2025112710561145415-1764208573-0.jpg
Tại buổi lễ, đoạn phim tưởng niệm dài khoảng bảy phút được trình chiếu trước khi các khách viếng thực hiện nghi thức dâng hương.
1.jpg
2-4516.jpg
Diễn viên Jung Il Woo khóc nức nở khi tiễn biệt Lee Soon Jae. Anh từng đóng vai cháu nội của cố diễn viên trong Gia đình là số 1 phần 1.
5.jpg
6.jpg
4.jpg
"Khoảnh khắc con bắt đầu những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, được đồng hành cùng thầy thật sự là vinh dự lớn lao. Con sẽ không bao giờ quên những lời dạy và tấm lòng mà thầy đã dành cho con và sẽ luôn khắc ghi, nỗ lực tiến bước trên chặng đường phía trước. Thời gian trôi qua quá nhanh mà con vẫn chưa kịp tìm lại thầy. Con chỉ thấy tiếc nuối vô cùng", Jung Il Woo chia sẻ.
1e483e38-b8bd-496f-8290-855953a6.jpg
589018744-1261037882714782-877156586936032583-n.jpg
589820888-1261037849381452-4506313946903091454-n.jpg
Dàn nghệ sĩ đến tiễn trên chặng đường cuối.
2025112710543445406-1764208475-0.jpg
Sau đó, linh cữu được đưa đến nơi an táng tại công viên tưởng niệm Eden Paradise, thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi. Gia đình không ghé qua không gian viếng đặt tại đài KBS mà di chuyển thẳng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
dc32fcca-5fb9-4c84-b858-4a3c734c.jpg
Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryeong, tỉnh Hamgyong Bắc (nay thuộc Triều Tiên). Ông bước vào nghệ thuật năm 1956 với vở kịch Bên kia đường chân trời, rồi trở thành gương mặt được khán giả mọi thế hệ yêu mến qua những tác phẩm nổi tiếng như Dongui Bogam, See You Again, Men of the Bathhouse, Rustic Period, “Gia đình là số phần 1” (2006, 2009), Ngôi sao khoai tây, Xin chào tổng thống, Mom’s Dead Upset… Năm 2025, ông được vinh danh tại KBS Drama Awards, trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất từng nhận giải thưởng này.
591106524-1261037672714803-6988673749218000035-n.jpg
591199973-1261037869381450-9064849200534073247-n.jpg
Đến những ngày cuối đời, Lee Soon Jae vẫn cháy hết mình trên sân khấu khi tham gia vở kịch Waiting for Waiting for Godot. Hơn 70 năm không ngừng cống hiến, ông luôn là biểu tượng nghệ thuật bền bỉ của điện ảnh Hàn Quốc. Ngay khi hay tin ông qua đời hôm 25/11, Chính phủ Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Văn hóa hạng Kim quan (hạng nhất) để ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.
566afcb6-e2ec-4a06-b53b-bbeb8986.jpg
589816923-1261037846048119-4565833734940542341-n.jpg
590618528-1261037776048126-3188986555638028659-n.jpg
Học trò, đồng nghiệp khóc nấc tiễn biệt "ông nội quốc dân" về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hà Trang
