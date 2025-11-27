Dàn nghệ sĩ khóc nấc tiễn biệt 'ông nội quốc dân'

TPO - Tang lễ diễn viên Lee Soon Jae - cây đại thụ của điện ảnh Hàn Quốc - diễn ra sáng 27/11. Các thế hệ học trò của Lee Soon Jae chủ trì đám tang, nhiều nghệ sĩ bật khóc nức nở trong giờ phút tiễn biệt.
Diễn viên Jung Il Woo khóc nức nở khi tiễn biệt Lee Soon Jae. Anh từng đóng vai cháu nội của cố diễn viên trong Gia đình là số 1 phần 1.
"Khoảnh khắc con bắt đầu những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, được đồng hành cùng thầy thật sự là vinh dự lớn lao. Con sẽ không bao giờ quên những lời dạy và tấm lòng mà thầy đã dành cho con và sẽ luôn khắc ghi, nỗ lực tiến bước trên chặng đường phía trước. Thời gian trôi qua quá nhanh mà con vẫn chưa kịp tìm lại thầy. Con chỉ thấy tiếc nuối vô cùng", Jung Il Woo chia sẻ.
Dàn nghệ sĩ đến tiễn trên chặng đường cuối.
Đến những ngày cuối đời, Lee Soon Jae vẫn cháy hết mình trên sân khấu khi tham gia vở kịch Waiting for Waiting for Godot. Hơn 70 năm không ngừng cống hiến, ông luôn là biểu tượng nghệ thuật bền bỉ của điện ảnh Hàn Quốc. Ngay khi hay tin ông qua đời hôm 25/11, Chính phủ Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Văn hóa hạng Kim quan (hạng nhất) để ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.
Học trò, đồng nghiệp khóc nấc tiễn biệt "ông nội quốc dân" về nơi an nghỉ cuối cùng.