Đôi tình nhân đánh bại Thái Hòa, Hồng Đào

TPO - Liên hoan phim Việt Nam 2025 trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Nhận giải từ hai tác phẩm khác nhau nhưng cả hai lại hội ngộ ở khoảnh khắc chạm đến danh hiệu Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc, giữa lúc tin đồn hẹn hò bủa vây sau khi hợp tác trong “Mai”.

Bỏ lỡ gây sốt như Hyun Bin và Son Ye Jin

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam tối 25/11, Phương Anh Đào và Tuấn Trần được vinh danh ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cả hai không thể góp mặt vì vướng lịch trình cá nhân.

Với vai Mai trong bộ phim cùng tên, Phương Anh Đào vượt qua loạt ứng viên nặng ký như Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ), Việt Hương (Chị dâu), Kaity Nguyễn (Tử chiến trên không) và Hồ Thu Anh (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).

Vai Mai được xem là cột mốc đưa nữ diễn viên sinh năm 1992 lên hàng sao hạng A. Trong phim, vai của Phương Anh Đào được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Cô thừa nhận đã sống trọn trong mạch tâm lý của nhân vật với những trường đoạn đặt nặng nội tâm hay khoảnh khắc lột tả trọn vẹn sự tự ti xen lẫn day dứt khi nhận ra khoảng cách địa vị với bạn trai.

﻿ ﻿ Tuấn Trần thắng Nam diễn viên xuất sắc nhờ vai trong "Mang mẹ đi bỏ", trong khi Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Phương Anh Đào với vai Mai trong bộ phim cùng tên.

Trong khi đó, vai Hoan phim Mang mẹ đi bỏ mang về chiến thắng cho Tuấn Trần. Dự án hợp tác Việt - Hàn tiếp tục giúp nam diễn viên “bỏ túi” thêm bộ phim doanh thu trăm tỷ đồng. Khác với những vai gần đây vốn giàu năng lượng và cá tính, Hoan là nhân vật nặng trĩu bi kịch, từ một thợ cắt tóc vỉa hè vật lộn mưu sinh và chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer, cuối cùng đưa ra quyết định đầy giằng xé là mang mẹ sang Hàn Quốc gửi anh trai.

Diễn xuất của Tuấn Trần được đánh giá giàu chiều sâu, thể hiện qua ánh mắt, khoảng lặng và sự dằn vặt thầm lặng của một người con chịu nhiều áp lực. Sau chặng đường từ những vai phụ đến Quắn trong Bố già, Lanh trong Làm giàu với ma, Dương trong Mai, giải thưởng lần này tiếp tục củng cố vị thế diễn viên điện ảnh của anh.

Phản ứng của Tuấn Trần khi thắng giải Nam diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi cả hai vắng mặt ở lễ trao giải, nếu không có thể tạo nên những khoảnh khắc đẹp như cặp uyên ương Hyun Bin - Son Ye Jin vừa thắng Ảnh đế - Thị hậu tại Rồng Xanh năm 2025.

Cả Phương Anh Đào và Tuấn Trần đều tỏ ra bất ngờ khi thắng ở hạng mục này. “Tôi xúc động và biết ơn”, Tuấn Trần nói, trong khi Phương Anh Đào chia sẻ: “Quá bất ngờ và ngập tràn cảm xúc khi đón nhận giải thưởng này. Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa trong hành trình làm nghề của mình”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ê-kíp làm phim và cá nhân Tuấn Trần.

Sau màn hợp tác ở Mai, hai diễn viên vướng nghi vấn “phim giả tình thật”, cư dân mạng đưa ra nhiều bằng chứng thông qua mạng xã hội, song cả Phương Anh Đào và Tuấn Trần chưa hề xác nhận.

Tuấn Trần từng thẳng thắn chia sẻ anh rung động khi diễn cùng bạn diễn đẹp và giỏi như Phương Anh Đào. Anh đánh giá cô tạo ra chemistry tốt và mang lại cảm giác cần được che chở.

Thăng hoa từ hai hành trình khác biệt

Trước khi được công chúng nhớ đến với hình ảnh “mỹ nhân trăm tỷ của Trấn Thành”, Phương Anh Đào đã có hành trình bền bỉ. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, gây chú ý với phong cách diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc qua Chàng vợ của em, Bằng chứng vô hình. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng khắc họa nội tâm và sở hữu nét đẹp điện ảnh.

Trái ngược người có nền tảng đào tạo bài bản như Phương Anh Đào, Tuấn Trần bước vào nghề với xuất phát điểm thua thiệt hơn. Anh từng được nhớ đến chủ yếu nhờ ngoại hình, với các vai phụ trong Mùa oải hương năm ấy, Lao công bí ẩn, Xưởng 13 hay những web drama tự sản xuất như 21 ngày yêu em, Thần chết tập sự. Chỉ đến Bố già cùng nỗ lực giảm cân, thay đổi phong cách, anh vụt lên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Từ đó, anh liên tục thử sức ở những dạng vai khác nhau: Út Lục Lâm tinh quái trong Đất rừng phương Nam, Lanh gai góc ở Làm giàu với ma và Dương - nhân vật phức tạp về tâm lý trong Mai. Thành công phòng vé của các dự án này là nền tảng giúp anh được tin tưởng giao vai Hoan và chiến thắng tại LHP Việt Nam.

Sau Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục đóng cặp, tái hợp trong phim Tết 2026 mang tên Báu vật trời cho. Một lần nữa, câu chuyện tình trên màn ảnh của bộ đôi nuôi dưỡng sự tò mò của khán giả về “phản ứng hóa học” giữa họ.

Dù không ai lên tiếng về đời tư, sự song hành đặc biệt trong cả sự nghiệp khiến mối duyên của họ vẫn được khán giả theo dõi và quan tâm.