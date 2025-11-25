Dòng người đến viếng 'ông nội quốc dân'

TPO - Lee Soon Jae, diễn viên “quốc bảo” của màn ảnh Hàn Quốc, đã qua đời rạng sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Lễ viếng của ông có nhiều chính khách, đồng nghiệp đến tiễn đưa, gửi vòng hoa.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Asan (Seoul), nơi đặt linh cữu cố nghệ sĩ Lee Soon Jae, dòng người đến viếng vẫn nối dài suốt chiều 25/11. Đồng nghiệp, các thế hệ hậu bối trong giới giải trí liên tục đến viếng, bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của cây đại thụ nghệ thuật.

Phòng tang lễ được bố trí tại tầng 3, bắt đầu đón khách từ 15h (giờ địa phương). Di ảnh của cố nghệ sĩ được đặt trang trọng, xung quanh là hàng dài vòng hoa tưởng niệm do bạn bè, đồng nghiệp gửi đến.

Vòng hoa tưởng niệm của Tổng thống Lee Jae Myung đã được đặt tại linh cữu cố diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: MK.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Kim Min Seok cùng nhiều lãnh đạo đã gửi vòng hoa viếng. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young dự kiến đến viếng trong chiều cùng ngày.

Thị trưởng Seoul - ông Oh Se Hoon - là một trong những người đầu tiên đến viếng, ông chia sẻ: “Sinh thời, thầy đã luôn quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thầy là nghệ sĩ quốc dân được mọi người kính trọng”.

Diễn viên Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Ha Jung Woo… đều gửi hoa tiễn biệt ông trong chặng đường cuối.

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon, diễn viên Lee Seung Gi (đeo khẩu trang) tại nhà tang lễ của Trung tâm y tế Asan. Nhiều vòng hoa chia buồn do chính trị gia, đồng nghiệp gửi đến đã được đặt tại nhà tang lễ của nam diễn viên Lee Soon Jae

Nhiều nghệ sĩ như Lee Seung Gi, Kim Seong Hwan, Jang Yong, Hwang Jung Eum, Julien Kang, Park Kyung Lim… cũng lần lượt xuất hiện tại tang lễ. Trong số đó, Lee Seung Gi không giấu được sự xúc động khi nhắc lại kỷ niệm cố nghệ sĩ từng làm chủ hôn trong lễ cưới của anh: “Thầy luôn là người tôi vô cùng kính trọng và có một mối quan hệ đặc biệt. Mỗi lần nghĩ về thầy, tôi đều nghẹn lại. Mong thầy an nghỉ, buông bỏ mọi nhọc nhằn ở thế giới bên kia”.

Theo gia đình, không gian tưởng niệm đặc biệt được mở tại tòa nhà phụ của KBS để người dân có thể đến viếng. Đài MBC cũng thông báo chiếu chương trình đặc biệt về cố diễn viên.

Đài KBS thông báo thực hiện các chương trình đặc biệt để tưởng nhớ cố diễn viên Lee Soon Jae và dựng không gian tưởng niệm. Ảnh: KBS.

Dàn nghệ sĩ đến tiễn biệt Lee Soon Jae. Ảnh: Yonhap.

Cố nghệ sĩ Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Từ cuối năm 2024, sức khỏe suy giảm và phải hủy nhiều lịch trình nghệ thuật từ tháng 10. Trong lần xuất hiện hiếm hoi tại Lễ trao giải Diễn xuất KBS cuối năm 2024, nơi ông nhận giải thưởng dành cho nghệ sĩ lớn tuổi nhất, Lee Soon Jae xúc động nói: “Tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của khán giả suốt cuộc đời làm nghề”.

Với gần 70 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông là biểu tượng của truyền hình Hàn Quốc, góp mặt trong khoảng 140 tác phẩm, cùng nhiều bộ phim, sitcom, sân khấu kịch kinh điển. Năm 2018, nhờ những đóng góp to lớn, ông được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.

Tang lễ cố nghệ sĩ diễn ra lúc 6h20 sáng 27/11, an táng tại Icheon Eden Park, tỉnh Gyeonggi.