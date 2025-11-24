Trò chơi mang tính quấy rối tình dục ở Running Man

TPO - “Running Man” bị chỉ trích vì để nữ diễn viên tham gia trò chơi mang tính quấy rối tình dục. Khán giả cho rằng còn nhiều cách xử lý tinh tế hơn.

Trong tập phát sóng mới nhất của Running Man, dàn diễn viên phim Dynamite Kiss góp mặt để quảng bá bộ phim mới của SBS. Tuy nhiên, trò chơi mà nữ chính Ahn Eun Jin phải tham gia đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả vì bị cho là phản cảm và mang tính quấy rối.

Trò chơi Kissing Game lấy cảm hứng từ tựa phim, yêu cầu Yang Se Chan bịt mắt và nhận nụ hôn từ “Mafia”, sau đó đoán xem ai là người thực hiện trong số các thành viên Yoo Jae Suk, Choi Daniel, Ji Suk Jin, Haha và Ahn Eun Jin. Luật chơi quy định nụ hôn phải đặt lên mặt hoặc trán và để lại dấu son.

Khi biết người hôn mình có thể là nữ diễn viên Ahn Eun Jin, Yang Se Chan tỏ ra hào hứng.“Nếu cô ấy hôn tôi thì tôi biết ơn lắm. Tôi thích vậy. Hy vọng hôm nay môi tôi ổn. Hôn môi cũng được! Tôi không ngại đâu”, anh nói.

Sau khi “Mafia” để lại dấu son rõ màu trên trán, Yang Se Chan bối rối và yêu cầu được nhận thêm nụ hôn từ tất cả mọi người để so sánh.

Trò chơi đang bị chỉ trích dữ dội của Running Man.

Đến lượt, Ahn Eun Jin ngạc nhiên và nói cô không được thông báo trước sẽ phải hôn thật. Ji Suk Jin đùa: “Tôi cá là Yang Se Chan cố tình làm vậy để được cô ấy hôn”.

Kim Jong Kook trấn an “cũng giống như diễn xuất thôi”, Ahn Eun Jin cuối cùng chọn hôn lên cánh tay Yang Se Chan. Ngay sau khi cô để lại dấu son, Yang Se Chan và Haha tiếp tục trêu chọc rằng cần thêm một lần nữa cho chắc, gợi ý lần sau nữ diễn viên nên hôn lên trán.

Thực tế, Ahn Eun Jin chính là “Mafia”, bản thân cô cũng khá hào hứng khi lừa được Yang Se Chan trong trò chơi. Tuy vậy, phản ứng của khán giả khi tập lên sóng lại hoàn toàn trái ngược.

Hàng trăm bình luận trên diễn đàn Theqoo bày tỏ sự khó chịu trước tình huống bị cho là quấy rối lộ liễu, cho rằng ê-kíp Running Man đang tụt hậu.

“Kinh khủng. 2025 rồi mà vẫn chơi mấy trò nửa mùa này”, “Trông như mấy trò đàn ông hay làm ở mấy quán bar mờ ám”, “Phim ảnh Hàn đã bị chê quá nam quyền rồi, giải trí Hàn còn tệ hơn…”, “Mọi người mất lý trí rồi à? Đây thực sự là chương trình năm 2025 sao?”, “Tôi còn sốc hơn vì PD chính của chương trình là phụ nữ”, “Tại sao lại thế này? Họ có thể làm rất nhiều cách tinh tế hơn… như hôn lên giấy, dùng sticker hình môi, hoặc bất cứ trò chơi nào theo chủ đề nụ hôn. Đây là cách tệ nhất. Nhìn ảnh chụp thôi đã khó chịu”… Một số bình luận từ cộng đồng mạng Hàn Quốc:

Đội ngũ sản xuất chưa đưa ra phản hồi khi tranh cãi tiếp tục lan rộng.