Soobin bật khóc

TPO - Soobin xúc động bật khóc khi chia sẻ với người hâm mộ trong buổi soundcheck trước thềm concert All-Rounder. Những ngày qua, nam ca sĩ đối diện ồn ào khán giả đòi hủy vé, hàng loạt fansite và tài khoản fan lớn tuyên bố tạm ngưng hoạt động.

'Soobin ở đâu, Kingdom ở đó'

Tối 28/11, video Soobin nghẹn ngào rơi nước mắt trong cuộc trò chuyện với fan tại buổi tổng duyệt chiều cùng ngày lan truyền trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ không giấu được xúc động, nói ngắt quãng khi chia sẻ về concert. "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Soobin ở đâu, Kingdom ở đó. Mình rất yêu câu này. Cảm ơn vì đã không lung lay. Ngày mai mọi người sẽ hiểu vì sao mọi thứ xảy ra. Ê-kíp cũng như Soobin đều mong muốn có một dấu ấn trong sự nghiệp. Ngoài ra cũng là dành cho các fan, FC, khán giả đã yêu quý mình suốt 15 năm qua. Đây là thành quả chung của tất cả mọi người”, nam ca sĩ nói.

Soobin rơi nước mắt khi chia sẻ về biến cố trước thềm concert.

Phía dưới nhiều khán giả đồng thanh khuyên Soobin ngừng khóc. Trước sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ, Soobin nén xúc động, dặn mọi người giữ gìn sức khỏe để tham gia concert ngày mai.

Những ngày qua, Soobin đối diện làn sóng phản đối từ phía người hâm mộ. Cụ thể, thông tin Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh bị loại từ show truyền hình Tân binh toàn năng - sẽ là khách mời bí mật tại đêm concert All-Rounder D-3 khiến số đông giận dữ, thậm chí đòi hủy vé. Hàng loạt fansite và tài khoản fan lớn của Soobin tuyên bố tạm ngưng hoạt động.

Sau đó, cả Soobin và công ty chủ quản cùng lên tiếng trấn an. Nam ca sĩ thừa nhận đã mất ngủ vì áp lực bởi ồn ào từ cộng đồng fan. Anh mong mọi người tin vào những gì mình ấp ủ nhiều năm qua.

“Mọi người hãy yên tâm và tin vào những tâm huyết của tôi và ê-kíp, sẽ không làm mọi người thất vọng. Những gì cảm xúc nhất, đặc biệt nhất, độc bản nhất sẽ được giữ lại trong concert lần này. Mọi kịch bản, dù có khách mời nào, đều sắp xếp hợp lý theo mạch truyện, đường dây”, Soobin cho hay.

Soobin ủng hộ 500 triệu đồng

Tối 28/11, Soobin kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Anh và công ty chủ quản đóng góp 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Những ngày qua, miền Trung thân yêu đang oằn mình trước thiên tai. Chúng tôi xin gửi lời sẻ chia sâu sắc đến những mất mát và khó khăn mà bà con đang phải đối diện. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ cùng người dân vượt qua khó khăn, Soobin và SS Label đã đóng góp 500 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", anh viết.

﻿ ﻿ ﻿ Hình ảnh Soobin trong buổi tổng duyệt chiều 28/11.

Ngoài ra, Soobin và SS Label xin phép Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sử dụng một tài khoản nhánh trực thuộc hệ thống - được tách riêng cho chiến dịch "Người Việt" nhằm thuận tiện tổng hợp và đảm bảo độ công khai, minh bạch.

“Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được SS Label và Soobin công bố ngay sau khi concert kết thúc. Là người Việt, chúng ta luôn đồng lòng và sát cánh bên nhau. Chân thành cảm ơn sự san sẻ và tấm lòng của mọi người”, ca sĩ nhắn nhủ.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Soobin Live Concert: All-Rounder đã hoàn tất. Đại diện BTC cho biết hệ thống sân khấu tại đêm diễn thứ 3 được cải tiến về quy mô và diện tích với hệ thống LED toàn phần hiện đại, hứa hẹn mang tới những màn dàn dựng bất ngờ, thú vị.

Những ngày qua, Soobin tích cực tập luyện với ban nhạc Màu nước cũng như các biên đạo và vũ công.

Ngày 27/11, Soobin cũng chính thức công bố nữ nghệ sĩ khách mời cuối cùng góp mặt trong đêm diễn là VSTRA. Nam ca sĩ hứa hẹn có một màn kết hợp đặc biệt để mang tới những trải nghiệm âm nhạc ấn tượng và thăng hoa. Như vậy, dàn khách mời của Soobin Live Concert: All-Rounder gồm Binz, Rhymastic, nhóm Tân binh thăng cấp, NSND Huỳnh Tú và VSTRA.