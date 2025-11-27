Kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’ vẫn gây tranh cãi

Tập 48 Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng tối 26/11 khép lại hành trình bộ phim sau 3 tháng. Cuối cùng, cả ba nhân vật chính gồm Mỹ Anh (Phương Oanh), Ngân (Việt Hoa) và Lam (Quỳnh Kool) đều có cái kết viên mãn theo ý đồ đạo diễn.

Tuy nhiên, cái kết tưởng trọn vẹn ấy lại gây khá nhiều tranh cãi. Khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì kết phim diễn tiến quá nhanh, nhiều tình tiết vô lý.

Điển hình là chuyện tình của cặp đôi Ngân - Dũng (Đức Hiếu). Sau nụ hôn ngọt ngào với Dũng, Ngân đột ngột đề nghị cả hai dừng lại vì chưa phải tình yêu. Cô lý giải bản thân muốn theo đuổi đam mê, tận hưởng trọn vẹn tuần trà của hiện tại, chưa sẵn sàng kết thúc tuổi thanh xuân chỉ vì tấm chồng.

“Em muốn điên rồ thực hiện ước mơ của mình. Tuổi 30 mà chưa bắt đầu thì đến bao giờ?”, Ngân nói.

Dũng không níu kéo, đồng thời tuyên bố không chờ đợi. Thế nhưng, đúng ngày Ngân nhận bằng tốt nghiệp khoá học đầu bếp, Dũng xuất hiện và cầu hôn cô.

Tình tiết này ít nhiều gây bất ngờ để hướng tới cái kết viên mãn cho Ngân. Tuy nhiên, người xem chỉ ra sự sắp đặt khiên cưỡng. Bởi sau một năm gặp lại, Ngân nhận lời cầu hôn một người cô chưa yêu là vô lý. Cả hai thiếu tình huống, biến cố để thêm hiểu và đi đến quyết định gắn bó. Thậm chí việc để Ngân nói chia tay rồi quay lại là bước đi khó hiểu, rối rắm của đội ngũ biên kịch, đạo diễn.

Cái kết viên mãn cho cả ba nhân vật Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong ba nhân vật, cái kết của Mỹ Anh được cho sát với bản gốc nhất. Cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với Đăng (Doãn Quốc Đam). Dù đã cố gắng, cô không thể tha thứ cho chồng sau tất cả những gì đã xảy ra.

Bước ra khỏi ngày tháng tuyệt vọng, bế tắc, Mỹ Anh tìm lại chính mình, thành công trong sự nghiệp và chọn làm bạn với chồng cũ.

Một số ý kiến đồng tình đây là cái kết văn minh, dễ thấy ở cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, tranh luận nằm ở chỗ đường dây câu chuyện chưa đủ logic để đẩy biến cố tới kết cục trên.

Việc xây dựng nhân vật Đăng khác bản gốc Hứa Huyễn Sơn trong 30 chưa phải là hết, bị đánh giá thiếu sự cao trào cho phản ứng của Mỹ Anh về sau.

Đăng mắc sai lầm trong một cơn say và chủ động cắt đứt mọi liên lạc, cố gắng vun vén gia đình. Trong khi Hứa Huyễn Sơn sa đà vào mối quan hệ ngoài luồng, thuê nhà cho nhân tình để sống như vợ chồng.

Khi bị phát hiện, Hứa Huyễn Sơn hèn nhát cho rằng mình là nạn nhân, cầu xin vợ giúp anh thoát khỏi kẻ thứ ba. Đó chính là lý do khán giả đồng tình để Cố Giai chấm dứt cuộc hôn nhân này không hối tiếc.

Còn ở bản Việt, số đông cho rằng cách xây dựng nhân vật Đăng chưa đủ để đẩy hôn nhân tới đường cùng. Anh vẫn là người yêu thương vợ con, sống trách nhiệm và muốn hàn gắn. Anh sẵn sàng đối đầu với Linh (Lan Phương) để bảo vệ gia đình. Thậm chí, nghĩ cách thú tội trước khi Mỹ Anh phát hiện ra sự thật.

Lỗi của Đăng là sự lúng túng trước sai lầm. Còn Mỹ Anh quá nóng vội, thiếu bình tĩnh. Vì thiếu chất xúc tác từ phía Đăng nên mọi diễn biến cảm xúc của Mỹ Anh bị cho làm lố, biến cô thành người ích kỷ. Đó cũng là lý do bộ phim bị chỉ trích thiếu chiều sâu, cái kết bám sát bản gốc nhưng khiên cưỡng, vô lý.

“Đoạn kết của Mỹ Anh sáo rỗng và khiên cưỡng quá. Đạo diễn ép họ phải chia tay nhưng tình tiết thì chưa tới”, “Cố ép Ngân - Dũng tìm về với nhau? Không chỉ phí 45 phút xem phim mà phí cả mấy tháng theo dõi”, “Kết lãng xẹt”, “Tập cuối đạo diễn còn cố tình bẻ lái vài tình tiết để khiến phim thêm vô lý và khiên cưỡng”, “Tập cuối nhiều sạn, diễn biến quá nhanh, chẳng đọng lại chút cảm xúc nào”, “Cái kết tưởng viên mãn nhưng lãng xẹt”… là một số bình luận của khán giả.