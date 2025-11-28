Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Huyền Trang

TPO - MC Huyền Trang nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi - cầu thủ Đức Huy - tại Hàn Quốc. Cả hai cùng công khai khoảnh khắc hạnh phúc.

Tối 27/11, MC Huyền Trang (hay còn gọi là Mù Tạt) đăng tải loạt ảnh bên bạn trai Đức Huy. Huyền Trang cho biết cô đã nhận lời cầu hôn và khoe chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa. Nữ MC hài hước kể bạn trai nói một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là ở bên cạnh cô rồi tự đồng ý và đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến của mình.

“Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên tôi chỉ nhớ như vậy. Lúc ấy tôi vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ, nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy”, Huyền Trang chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Khoảnh khắc MC Huyền Trang được Đức Huy cầu hôn.

Trong khi đó, Đức Huy không kém cạnh bạn gái về khoản hài hước, anh cho rằng chỉ đùa mà Huyền Trang gật đầu thật. “Xin lỗi tất cả anh em. Từ nay tăng hai thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn”, Đức Huy đính kèm loạt ảnh cầu hôn bạn gái ở đài quan sát tháp Namsan, Hàn Quốc.

Dưới phần bình luận, cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía bạn bè, đồng nghiệp như diễn viên Quang Thắng, Nguyệt Hằng, Hoàng Yến, Anh Đào, Đỗ Duy Nam, Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh…

Đức Huy và Mù Tạt công khai hẹn hò từ tháng 3. Cả hai thường xuyên xuất hiện, thoải mái tương tác trên mạng xã hội.

Tháng 5, Huyền Trang đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn với mẹ của Đức Huy, xưng hô mẹ con gần gũi. Đến tháng 11, cô tiếp tục đăng ảnh du lịch Côn Đảo cùng bố mẹ tiền vệ sinh năm 1995. Nhiều nguồn tin cho rằng cả hai đã sống chung và chuẩn bị tổ chức đám cưới.

MC Huyền Trang sinh năm 1993, quê Phú Thọ, hơn Đức Huy 2 tuổi. Cô là MC của nhiều chương trình quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp, Khách sạn 5 sao… Ngoài ra, cô còn thử sức với vai trò người mẫu, diễn viên, đóng vai nhỏ trong một số bộ phim như 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…

Đức Huy hiện thi đấu cho CLB Công An TPHCM tại V.League 2025-2026. Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 lịch sử, vô địch AFF Cup 2018…