Thanh niên rửa xe gây quỹ, mang Tết yêu thương đến trẻ em khó khăn

TPO - Những ngày này, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.