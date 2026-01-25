Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên rửa xe gây quỹ, mang Tết yêu thương đến trẻ em khó khăn

Hoài Nam

TPO - Những ngày này, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

621788891-1561778061797805-4063024483073127954-n.jpg
Hưởng ứng Chiến dịch Đông tình nguyện – Tết yêu thương năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức hoạt động “Rửa xe gây quỹ”, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên và sự hưởng ứng của Nhân dân.
2585346005858518083-2.jpg
619948071-1561778428464435-3337669730339770659-n.jpg
621588476-1561778795131065-8886426922279985931-n.jpg
Tại xã Thượng Đức, đoàn thanh niên phối hợp với công an xã và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ - Xuân yêu thương, Tết chia sẻ”. Hoạt động diễn ra sôi nổi, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn.
619679219-1561778691797742-4129351837149424492-n.jpg
Hoạt động rửa xe gây quỹ là việc làm thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên.
621407598-1561778465131098-6024816154631711088-n.jpg
621611926-1561778245131120-7789399924591416655-n.jpg
Kết thúc chương trình, hoạt động rửa xe gây quỹ tại xã Thượng Đức đã quyên góp được tổng số tiền gần 7 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được sử dụng để trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đủ đầy và ý nghĩa hơn.
2969693783051941316.jpg
Tại xã Phú Lộc, Đoàn thanh niên xã phối hợp với Chi đoàn Trường Mầm non Phú Lộc đã triển khai chương trình rửa xe gây quỹ với tinh thần “làm việc nhỏ - lan tỏa điều lớn”.
1963735700006924015.jpg
2585346005858518083-2.jpg
Hoạt động không chỉ góp phần tạo nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường.
3190268386915176929.jpg
Tại xã Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các hoạt động gây quỹ tặng các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
425940621843225742.jpg
Những hoạt động nhằm góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, để mùa Xuân yêu thương đến gần hơn với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #thanh niên #Thanh niên rửa xe gây quỹ #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục