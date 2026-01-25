Thanh niên rửa xe gây quỹ, mang Tết yêu thương đến trẻ em khó khăn

TPO - Những ngày này, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.
Tại xã Thượng Đức, đoàn thanh niên phối hợp với công an xã và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ - Xuân yêu thương, Tết chia sẻ”. Hoạt động diễn ra sôi nổi, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn.
Kết thúc chương trình, hoạt động rửa xe gây quỹ tại xã Thượng Đức đã quyên góp được tổng số tiền gần 7 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được sử dụng để trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đủ đầy và ý nghĩa hơn.
Hoạt động không chỉ góp phần tạo nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường.