Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xác minh vụ cả trăm trường hợp là 'bệnh nhân tâm thần' tại một xã

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về những dấu hiệu bất thường liên quan đến cả trăm trường hợp được xác định là “bệnh nhân tâm thần” tại một xã ở Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ toàn diện sự việc.

Ngày 26/1, ông Hồ Giang Nam - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, sau khi Báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “Bất thường cả trăm trường hợp là “bệnh nhân tâm thần” tại một xã ở Nghệ An”, đơn vị này đã có công văn chỉ đạo các khoa, phòng chức năng và phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc.

Rất nhiều trường hợp ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) có sổ điều trị ngoại trú bệnh tâm thần.

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra, xác minh lại việc lập hồ sơ, cấp sổ điều trị ngoại trú đối với các bệnh nhân đang được quản lý theo Chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Phạm vi kiểm tra tại trạm y tế thuộc xã Xuân Lâm gồm: Thanh Yên, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Khai, Thanh Lương, Ngọc Sơn - những nơi đang quản lý danh sách các trường hợp mắc bệnh tâm thần.

Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác điều trị, quản lý hồ sơ bệnh án tại các xã; Công tác Dược; quản lý cấp, phát thuốc; Công tác thanh quyết toán thuốc; Quy trình cấp chế độ trợ cấp thường xuyên.

Nhiều người viết đơn xin ra khỏi danh sách trợ cấp khuyết tật tâm thần.

Cùng ngày (26/1), Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Văn Nam cũng đã ký công văn gửi UBND xã Xuân Lâm đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết nội dung Báo Tiền Phong nêu, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Y tế Nghệ An trước ngày 30/1/2026.

Trước đó, ngày 25/1, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Bất thường cả trăm trường hợp là “bệnh nhân tâm thần” tại một xã ở Nghệ An”. Bài viết phản ánh thực trạng tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) có cả trăm trường hợp được cấp sổ điều trị ngoại trú bệnh tâm thần và hưởng chế độ hàng tháng. Cụ thể, tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) có ít nhất 150 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh (tâm thần). Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều người trong danh sách vẫn sinh hoạt, lao động như những người khỏe mạnh khác.

Thực tế trên đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong công tác giám định, lập hồ sơ bệnh án và quản lý đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Phía UBND xã Xuân Lâm cũng cho biết, số người nhận trợ cấp xã hội vì bị khuyết tật thần kinh (tâm thần) trên địa bàn có khoảng 150 người. Địa phương đang phối hợp ngành chức năng rà soát, tổng hợp để việc trợ cấp đúng đối tượng, đúng chính sách.