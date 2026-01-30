Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hòa Minzy bị chỉ trích cướp sóng ở Mai Vàng

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hành động mời bố mẹ cùng nhận giải Mai Vàng trên sân khấu tối 29/1 của Hòa Minzy gây tranh cãi. Nữ ca sĩ mong khán giả thông cảm, khẳng định không "cướp sóng" của chương trình.

Trên tài khoản mạng xã hội, ca sĩ Hòa Minzy vừa lên tiếng về hành động mời bố mẹ lên sân khấu cùng nhận giải Mai Vàng. Nữ ca sĩ mong khán giả hiểu và không trách cô vô tâm, ảnh hưởng đến sự kiện.

Trước luồng ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ chiếm sóng, ảnh hưởng thời lượng của sự kiện, Hòa Minzy giải thích: "Biết là sóng trực tiếp nên khi nhận giải tôi không nói cảm ơn như mọi khi mà muốn dành khoảnh khắc tuyệt vời này mời bố mẹ lên sân khấu. Sau khi bố mẹ lên, Hòa và bố mẹ không nói lời nào cướp sóng gì hết, ba người chỉ đứng đó rồi đi xuống. Hòa được ba giải thưởng, một lần không nói, một lần nói rất ngắn và một lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm".

1.jpg
Hòa Minzy ăn mừng giải thưởng với bố mẹ.

Tại lễ trao giải Mai Vàng tổ chức tối 29/1, Hòa Minzy thắng đậm giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025. Khi lên sân khấu, Hòa Minzy không giấu sự xúc động, hỏi ý kiến ban tổ chức về việc mời bố mẹ từ khán đài lên chứng kiến giây phút nâng cúp. Đây là lần đầu Hòa Minzy có sự ủng hộ trực tiếp từ bố mẹ trong một lễ trao giải.

Ở tình huống này, MC Vũ Mạnh Cường nói tổ hậu kỳ ghi lại hình ảnh của bố mẹ nữ ca sĩ. Sau đó, bố mẹ Hòa Minzy tiến lên sân khấu ăn mừng với con gái.

Ngay sau đêm trao giải, Hòa Minzy vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành động bị cho là chiếm sóng, gây ảnh hưởng tới thời lượng chương trình. Một số người bình luận Hòa Minzy gây ảnh hưởng tới phần phát biểu của Soobin Hoàng Sơn - nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng nhận giải.

2.jpg
Khoảnh khắc gây tranh cãi của Hòa Minzy.

"Hòa Minzy nên tiết chế, chia sẻ ngắn gọn vì còn nhiều hạng mục và phần trình diễn đang chờ", "Sau lễ trao giải, nghệ sĩ có thể chụp hình cùng gia đình, kéo nhau lên sân khấu khi phát sóng trực tiếp làm ảnh hưởng tới thời lượng, MC cũng khó xử", "Chỉ cần một phần trao giải bị chậm, các nội dung phía sau sẽ chậm theo. Là ca sĩ chuyên nghiệp và tham gia nhiều lễ trao giải lớn, Hòa Minzy nên hiểu điều đó" - số đông khán giả bình luận.

Luồng ý kiến khác bênh vực Hòa Minzy, cho rằng mỗi nghệ sĩ nhận giải đều có quyền chia sẻ cảm xúc theo cách khác nhau. Nữ ca sĩ cũng hỏi ý kiến ban tổ chức trước khi mời người thân lên nâng cúp.

Hòa Minzy khép lại năm 2025 thành công khi liên tiếp thắng lớn ở các lễ trao giải. Ở lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, cô nhận cúp Video âm nhạc hay nhất. Hòa Minzy cũng thắng giải MV của năm, Ca sĩ của năm ở giải thưởng Tinh hoa Việt diễn ra hôm 26/1.

Ngọc Ánh
#Hòa Minzy #Mai Vàng #giải thưởng #tranh cãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục