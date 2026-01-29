Trường Giang tuyên chiến với Trấn Thành, Thu Trang mùa phim Tết

TPO - Trở lại sau 5 năm vắng bóng, Trường Giang mang "Nhà ba tôi một phòng" bước vào đường đua phim Tết 2026, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với Trấn Thành, Thu Trang bằng câu chuyện gia đình, tình cảm cha con.

Showcase giới thiệu dàn diễn viên của Nhà ba tôi một phòng diễn ra ngày 29/1. Dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau 5 năm. Nhiều năm không đóng phim điện ảnh, nam nghệ sĩ chọn tuyên chiến với Trấn Thành, Thu Trang - hai người bạn, đồng thời là hai cái tên nặng ký mùa phim Tết.

Trở lại màn ảnh rộng, Trường Giang chọn khai thác yếu tố tâm lý, gia đình, thể loại ăn khách nhất mùa phim Tết những năm gần đây.

“Nhà ba tôi một phòng là món ăn đậm tính giải trí cho khán giả dịp Tết, nhưng cốt lõi vẫn là câu chuyện gia đình", Trường Giang nói khi lần đầu bước vào mùa phim Tết đầy cạnh tranh.

Dự án đánh dấu lần đầu Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên. Nam nghệ sĩ nói thêm anh bước vào cuộc đua với tâm thế bình tĩnh, tập trung tuyệt đối vào giá trị tác phẩm thay vì áp lực phòng vé.

Trường Giang nói anh không áp lực phòng vé.

Theo anh, thử thách lớn nhất không nằm ở áp lực thị trường, mà là việc cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm điều hành tổng thể. “Tôi đề cao tiêu chí hợp vai và tố chất diễn viên để truyền tải cảm xúc nhân vật một cách trọn vẹn”, anh nói về cách chọn dàn cast cho đứa con tinh thần.

Bộ phim xoay quanh ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh đóng), đặt hai cha con vào những va chạm đời thường và những biến cố lặng lẽ, từ đó làm nổi bật yếu tố gia đình. Đạo diễn cho rằng tác phẩm còn là góc nhìn chín chắn của anh sau nhiều năm làm nghề và làm cha.

Anh Tú Atus và Lê Khánh - hai gương mặt điện ảnh được chú ý thời gian qua - góp mặt trong phim Tết của Trường Giang. Anh Tú - diễn viên chính của phim - cho biết Trường Giang nói với anh về dự án từ hai năm trước. Trong khi đó, Lê Khánh hài hước cho biết nhân vật cô Châu “giống 100% ngoài đời”.

Đoàn Minh Anh - nữ chính 17 tuổi gây chú ý trong bộ phim Thám tử Kiên thu hơn 249 tỷ đồng - được truyền thông quan tâm khi được Trường Giang mời đóng vai con gái trong phim. Minh Anh nói cô gặp may mắn, xem đây là động lực để nghiêm túc hơn trong sự nghiệp.

Dàn diễn viên chính tham gia phim chiếu Tết của Trường Giang.

Trong phim, Anh Tú Atus đóng vai người yêu Minh Anh. Nhưng trong quá trình quảng bá phim, nữ diễn viên gặp phản ứng trái chiều. Khi Minh Anh chia sẻ "Ba ơi, trên mạng người ta chửi con", Trường Giang cho lời khuyên nữ diễn viên nên im lặng để làm nghề. "Nói về bị chửi, ở đây không ai bị chửi nhiều như tôi" - anh cho hay.

Nhà ba tôi một phòng là một trong bốn dự án phát hành dịp Tết Bính Ngọ, cùng với Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (đạo diễn Minh Beta). Dù chưa bước vào mùa Tết, thị trường nội địa đang có cuộc đua ngầm. Các ê-kíp bắt đầu mở chiến dịch PR, tổ chức showcase và giới thiệu dự án để chuẩn bị bước vào mùa phim Tết, giai đoạn quan trọng nhất năm của điện ảnh Việt.

Sau 5 năm trở lại, Trường Giang quyết định tuyên chiến với toàn đạo diễn, diễn viên trăm tỷ, nghìn tỷ như Trấn Thành, Thu Trang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Lê Thanh Sơn... Nhiều chuyên gia nhận định nam nghệ sĩ mạo hiểm khi nhảy vào cuộc đua toàn cái tên từng đại thắng phòng vé.