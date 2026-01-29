Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Quả Dưa Hấu trở lại sau 30 năm

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú trở lại đường đua âm nhạc sau live concert ở Nhà hát Hồ Gươm, sau gần 30 năm không còn xuất hiện chung trên sân khấu.

Sau 3 thập kỷ kể từ ngày rời sân khấu chung, thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa) tái hợp trong dự án Bản ghi nhớ.

Nhạc sĩ Tường Văn không thể góp mặt do bận công việc gia đình. Sáng tác của anh vẫn hiện diện trong đêm nhạc cùng các thành viên.

Đại diện nhóm nhạc cho biết ở lần trở lại này, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới. "Quả Dưa Hấu trở lại không phải để chứng minh hay khẳng định gì khác trong hành trình hoạt động nghệ thuật của từng thành viên, mà để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn đang dang dở thời thanh xuân", thành viên nhóm chia sẻ.

qua-dua-hau-jpg.jpg
Nhóm Quả Dưa trở lại làng nhạc.

Trong hai đêm live concert Bản ghi nhớ ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Quả Dưa Hấu lần lượt giới thiệu 3 ca khúc mới, như dấu mốc cho cuộc hội ngộ, đồng thời mở ra hành trình âm nhạc tiếp theo của ban nhạc. Một trong số đó là Cảm ơn âm nhạc do Tùng Sax sáng tác. Ca khúc mang màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện độ chín về cảm xúc của ban nhạc ở lần trở lại này.

Âm nhạc với Quả Dưa Hấu giờ đây không còn là nơi phô diễn năng lượng tuổi trẻ, mà trở thành chốn dừng chân để chiêm nghiệm. Đó là lý do Cảm ơn âm nhạc có tiết tấu chậm rãi, ca từ giản dị như lời tự sự.

MV do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện, ghi hình với bảng màu đen - trắng kết hợp sắc vàng ấm, gợi cảm giác hoài cổ. Nhóm chọn không gian các khoang tàu cũ kỹ như cầu nối giữa hiện tại và quá khứ.

Bên cạnh đó là những ca khúc hoàn toàn mới như Cho tôi thêm một lầnUnstoppable, được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh sáng tác riêng cho Quả Dưa Hấu.

anh-man-hinh-2026-01-29-luc-133133.png
anh-man-hinh-2026-01-29-luc-133149.png
MV lấy đen, trắng làm tông màu chủ đạo.

Không dừng lại ở hai đêm live concert mang tính dấu mốc, Bản ghi nhớ còn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, đây là dự án trở lại được đầu tư dài hơi, có định hướng rõ ràng. Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động với đội hình ba thành viên, tham gia các sân khấu âm nhạc.

Quả Dưa Hấu là nhóm nhạc nam được thành lập năm 1998 với Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn. Nhóm nổi bật với phong cách trẻ trung, hiện đại và nhiều bản hit được yêu thích như Mặt trời dịu êm, Hè muộnGet down.

Sau gần hai năm đồng hành cùng nhóm, Bằng Kiều rời Quả Dưa Hấu để hát solo. Nhóm kết nạp thêm Hồ Hoài Anh, Minh Quân. Tuy nhiên, Tường Văn từng chia sẻ hai thành viên mới ra đi rất nhanh, gần như chưa kịp làm gì cùng nhóm. Năm 2000, Quả Dưa Hấu tan rã.

Ngọc Ánh
#Quả Dưa Hấu #tái hợp #Bằng Kiều #Tuấn Hưng #Anh Tú #âm nhạc

