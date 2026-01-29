Nữ ca sĩ được NSƯT Tố Nga khen có giọng hát 'đặc biệt hiếm'

Ngày 28/1, ca sĩ Nguyễn Mộc An - quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 - phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol.1, đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Album được thực hiện dưới sự dẫn dắt của NSƯT Tố Nga, người trực tiếp đồng hành, định hướng Mộc An trong quá trình trưởng thành về chuyên môn. Theo NSƯT Tố Nga, Mộc An là một trong số ít những giọng hát dân gian trẻ sở hữu màu giọng tươi sáng, giàu cảm xúc, có chiều sâu và đặc biệt hiếm.

Album gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình quen thuộc như Mưa xuân, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Huế - tình yêu của tôi, Em chọn lối này, Tình ta biển bạc đồng xanh, Em vẫn chờ anh, Hai đầu nỗi nhớ, Rặng trâm bầu. Album không sử dụng ca khúc mới - sự lựa chọn được xem là “liều lĩnh” với một ca sĩ sinh năm 2002. Tuy nhiên, đây là chủ ý của ê-kíp sản xuất nhằm giúp khán giả nhận diện rõ nội lực và bản sắc giọng hát của Mộc An.

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, NSƯT Tố Nga cho biết nếu không có sự thúc ép quyết liệt, album đầu tay của Mộc An khó phát hành đúng thời điểm. Sau khi đăng quang Tiếng hát Hà Nội 2024, nữ ca sĩ tập trung học tập, biểu diễn và chưa có định hướng rõ ràng.

“Thấy học trò còn ngây ngô, loay hoay và có nguy cơ bỏ lỡ bệ phóng từ giải thưởng, tôi quyết định tạm gác album của mình để dồn lực làm album đầu tay cho Mộc An. Tôi tin đây là điều cần thiết để em không chậm nhịp trên con đường nghệ thuật”, NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Mộc An không giấu được sự xúc động khi nói về người thầy đã “ép” mình trưởng thành. “Tôi bị cô giáo mắng rất nhiều, nhưng vui và biết ơn. Tôi hiểu bản thân còn non nớt và may mắn khi có người sẵn sàng đồng hành, định hướng và yêu thương vô điều kiện”, Mộc An nói.

Album đầu tay của Mộc An nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nghệ sĩ và giới chuyên môn. NSƯT Lan Anh cho rằng việc ra album cho thấy Mộc An có chí hướng, nỗ lực trong sự nghiệp, không để mình bị lãng quên sau giải thưởng.

“Làm nghệ thuật phải luôn tiến về phía trước, liên tục cố gắng và phát triển. Con đường âm nhạc chông gai, không thể chỉ học và đi hát là đủ. Tôi nhìn thấy ở Mộc An sự đam mê, quyết liệt và tinh thần không ngại khó”, NSƯT Lan Anh nhận xét.

Trong khi đó, NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo Tiếng hát Hà Nội 2024 - đánh giá cao bước khởi động sớm của Mộc An sau cuộc thi.

“Mộc An có giọng ca khá tốt, chắc chắn. Không chỉ hát màu sắc dân ca mà có thể hát khá đa dạng ở các thể loại khác nhau. Từ khi đăng quang (2024) Mộc An đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tôi nghĩ con đường sự nghiệp của cô ấy sẽ tỏa sáng khi biết kết hợp các yếu tố”, NSND Quang Vinh nói.

Ít ai biết rằng phía sau album đầu tay là hành trình 7 năm đầy gian nan của Mộc An. Khi đang học hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cô từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì biến cố gia đình. Lúc đó, Mộc An bắt đầu đi hát để tự trang trải học phí và phụ giúp gia đình.

Sau đó, cô thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Suốt nhiều năm, Mộc An tự xoay xở cuộc sống, bám trụ với nghề.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi từng không dám mơ có ngày hôm nay: được học tập trọn vẹn và có giải thưởng làm bệ phóng cho sự nghiệp. Những gì tôi có là nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, anh chị và bạn bè. Album đầu tay là lời tri ân của tôi và cũng là lời chào gửi tới khán giả đã và sẽ dành tình cảm cho giọng hát của tôi”.