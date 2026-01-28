Siu Black rút khỏi đêm nhạc ở Đà Lạt

TPO - Sau thông báo rút khỏi đêm nhạc ở Đà Lạt, một số nguồn tin cho rằng ca sĩ Siu Black gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, phải nhập viện.

Ngày 28/1, ca sĩ Siu Black gửi lời xin lỗi tới khán giả và ban tổ chức chương trình vì không thể góp mặt trong đêm nhạc diễn ra tại Đà Lạt.

“Đáng lẽ ngày mai 29/1, tôi có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ, giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương. Tuy nhiên, vì sức khỏe nên tôi đành lỗi hẹn với quý vị. Sau khi sức khỏe tốt nhất, tôi xin hứa gặp lại khán giả và ban tổ chức sớm nhất tại Đà Lạt để trả lại ân tình này”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Thông báo ngắn gọn của Siu Black không đề cập chi tiết tình trạng sức khỏe, song việc cô đột ngột hủy lịch diễn khiến nhiều khán giả lo lắng, nhất là khi cuối năm 2025, Siu Black từng phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy hiểm.

Sau khi xuất viện hồi tháng 11/2025, ca sĩ Siu Black đã đi hát trở lại.

Một số nguồn tin cho rằng Siu Black gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, phải nhập viện. Tuy nhiên phía ca sĩ hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin lan truyền.

Tháng 10/2025, ca sĩ Siu Black được cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Thời điểm nhập viện, nữ ca sĩ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy hô hấp, suy tim, bệnh thận và đái tháo đường.

Ngày 1/11, nữ ca sĩ được xuất viện nhưng phải tiếp tục sử dụng thuốc điều trị tiểu đường, thuốc hạ mỡ máu, thuốc tim mạch, kiểm soát huyết áp và hỗ trợ chức năng thận theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời tái khám đúng lịch.

Ở thời điểm đó, chồng ca sĩ Siu Black lên tiếng đính chính nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến sức khỏe và đời sống của vợ. Anh khẳng định không có chuyện gia đình kêu gọi từ thiện hay xin giúp đỡ, đồng thời cho biết những tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của nữ ca sĩ và khiến một số đơn vị tổ chức hủy show diễn trước Tết.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum, được khán giả yêu mến qua loạt ca khúc mang đậm màu sắc Tây Nguyên như Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời… Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình.

Sau một giai đoạn dài vắng bóng vì biến cố sức khỏe và tài chính, những năm gần đây, Siu Black dần trở lại với sân khấu, chủ yếu biểu diễn ở các tỉnh, phòng trà và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình. Việc nữ ca sĩ tiếp tục phải rút khỏi đêm nhạc tại Đà Lạt khiến nhiều khán giả tiếc nuối và mong cô sớm bình phục để trở lại sân khấu trong thời gian tới.