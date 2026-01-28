Nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 26

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mo Soo Jin, giọng ca của nhóm nhạc Acoustic Collabo đã qua đời. Nguyên nhân cái chết không được gia đình tiết lộ.

Ngày 28/1, tờ Osen cho biết nữ ca sĩ Mo Soo Jin đã qua đời, hưởng dương 26 tuổi. Thông tin được công ty chủ quản xác nhận.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải gửi đến khán giả thông tin đáng tiếc này. Ca sĩ Mo Soo Jin của Acoustic Collabo đã qua đời vào ngày 25/1”, phía nhóm nhạc báo tin.

Đến 10h30 sáng 28/1, lễ an táng của nữ ca sĩ được tổ chức tại Công viên tưởng niệm Eden, thành phố Namyangju (Hàn Quốc).

Theo thông báo, gia đình tang quyến đang chìm trong đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Soo Jin. Tôn trọng nguyện vọng của gia đình, công ty không công bố nguyên nhân qua đời cũng như các chi tiết liên quan, đồng thời đề nghị khán giả không lan truyền những suy đoán hay tin đồn vô căn cứ.

Mo Soo Jin, giọng ca của nhóm nhạc Acoustic Collabo đã qua đời, hưởng dương 26 tuổi.
Mo Soo Jin, giọng ca của nhóm nhạc Acoustic Collabo đã qua đời, hưởng dương 26 tuổi.

Đại diện Acoustic Collabo cho hay lễ tang được tổ chức kín đáo, riêng tư, chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết, đúng theo mong muốn của gia quyến. "Chúng tôi mong mọi người cùng tiễn biệt trong sự tĩnh lặng để người đã khuất có thể ra đi thanh thản", Acoustic Collabo cho hay.

Mo Soo Jin hoạt động trong vai trò giọng ca của Acoustic Collabo từ năm 2019, cùng thành viên Kim Seung Jae. Cô từng phát hành nhiều ca khúc nhạc phim (OST) và sản phẩm solo dưới nghệ danh Cloudy. Từ năm 2022, Mo Soo Jin sử dụng tên thật để ra mắt các ca khúc solo.

Tháng 6/2025, nữ ca sĩ vẫn đều đặn giới thiệu đĩa đơn solo mới và duy trì hoạt động nghệ thuật. Nhóm nhạc Acoustic Collabo được biết đến với dòng nhạc acoustic nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Sinh năm 1999, Mo Soo Jin từng là thực tập sinh thần tượng trước khi gia nhập Acoustic Collabo vào năm 2020. Cùng nhóm với cô có thêm thành viên Kim Seung Jae. Nhóm nhạc được biết đến với dòng nhạc acoustic nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Ca sĩ từng phát hành album phòng thu mang tên It’s Good When I’m With Him.

Năm 2022, nhóm vướng vào tranh chấp pháp lý kéo dài với công ty quản lý cũ. Đến năm 2024, tòa dân sự số 24 thuộc tòa án Trung tâm Seoul ra phán quyết có lợi cho Acoustic Collabo.

Sau quãng thời gian nhiều biến động, nhóm ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới Panic Burton vào năm 2025 và trở lại hoạt động. Tháng 6/2025, Soo Jin phát hành đĩa đơn Your Universe dưới tên thật, đánh dấu quá trình phấn đấu, nỗ lực..

Hà Trang
