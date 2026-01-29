Khó cho Leonardo DiCaprio

TPO - Với việc “One Battle After Another” được tin sẽ thắng giải Oscar cho Phim hay nhất, Leonardo DiCaprio có cơ hội sở hữu tượng vàng diễn xuất thứ hai trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Timothée Chalamet lại là cái tên được kỳ vọng cao hơn, chưa nói là áp đảo.

Ứng cử viên sáng giá

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 (giờ địa phương). Từ lâu, Oscar vẫn duy trì vị thế là giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh trong năm. Do đó, từ nhiều tháng trước sự kiện chính dư luận thế giới đã bàn luận rôm rả về những cái tên được vinh danh tiếp theo.

Bên cạnh Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhận được đông đảo sự quan tâm từ giới phê bình lẫn khán giả.

Năm nay, đó là cuộc đua giữa Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) và Wagner Moura (The Secret Agent).

5 tài tử được đề cử Oscar cho Nam chính xuất sắc năm nay.

Hiện tại, Timothée Chalamet là ứng cử viên sáng giá nhất. Tỷ lệ cược dành cho “chàng thơ nước Pháp” áp đảo những đối thủ còn lại.

Theo Goldderby, tỷ lệ đặt cược cho Chalamet là 80,18%. Con số này trên nhà cái Polymarket là 73%. Tỷ lệ cược châu Âu thấp hơn, khoảng 66,7%, nhưng vẫn bỏ xa những người còn lại.

Các tờ báo, trang tin uy tín như The Hollywood Reporter (Mỹ), Entertainment Weekly (Mỹ), Los Angeles Times (Mỹ), IndieWire (Mỹ), RNZ (New Zealand)… đều dự đoán Chalamet có cơ hội được xướng tên cao nhất.

Việc bạn trai Kylie Jenner thắng thế trong cuộc đua tượng vàng không hề khó hiểu. Vai diễn Marty Mauser - tài năng bóng bàn đầy tham vọng ở New York thập niên 1950 - trong Marty Supreme giúp tài tử sinh năm 1995 ẵm các giải thưởng tiền Oscar danh giá là Quả cầu Vàng và Critics Choice Award (Giải Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh).

Timothée Chalamet là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2026.

Căn cứ vào thực tế, đa số nam diễn viên thắng giải Oscar đều thắng ít nhất một giải tiền Oscar, gồm Quả cầu Vàng, Critics Choice Award, Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (Screen Actors Guild Awards - SAG). Rất hiếm trường hợp thua cả mùa giải nhưng “lội ngược dòng” tại giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Vào năm 2025, Adrien Brody đã giành được tượng vàng Oscar sau khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Quả cầu Vàng, Critics Choice Award, SAG và BAFTA. Năm 2024, Cillian Murphy có cả Quả cầu Vàng, BAFTA và SAG.

Tuy vậy, Den of Geek (trang tin tức giải trí uy tín của Anh và Mỹ) cho rằng mặc dù Chalamet xuất sắc và xứng đáng với vị trí số 1, cơ hội anh có tượng vàng Oscar lại thấp.

Nguyên nhân đến từ truyền thống lâu đời của giải thưởng. Vì một lý do nào đó, Viện Hàn lâm e dè trong việc trao giải Oscar cho nam diễn viên dưới 35 tuổi (trong khi ngôi sao thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở tuổi đôi mươi lại đông đảo). Người chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trẻ nhất là Adrien Brody với phim The Pianist (2002) khi anh 29 tuổi. Hơn 20 năm trôi qua, chưa ai xô đổ được kỷ lục này.

Leonardo DiCaprio yếu thế

Về phía Leonardo DiCaprio, anh xếp thứ 2 trong một số dự đoán và vụ đặt cược. Trên Polymarket, cơ hội cho nam diễn viên 7X nằm trong khoảng 13-17%. Theo tỷ lệ cược châu Âu, anh có khoảng 22,2% cơ hội. Độc giả của Variety cũng tin tài tử Titanic là ứng cử viên sáng giá thứ hai cho giải Oscar năm nay.

Các trang như The Hollywood Reporter, Goldderby… xếp Leo ở hạng ba. IndieWire lại cho rằng Leo có cơ hội thắng giải thấp nhất trong số 5 cái tên được đề cử.

Mặc dù bộ phim do Leo đóng chính, One Battle After Another, càn quét loạt giải thưởng uy tín (có cả Quả cầu Vàng và Critics Choice Award), đồng thời được dự đoán thắng giải Phim hay nhất của Oscar, nam diễn viên lại gần như trắng tay.

Leonardo DiCaprio có cơ hội thắng nhưng không cao.

Đây là bất lợi lớn, nhưng cơ hội chưa khép lại. Trong số các giải tiền Oscar lớn, BAFTA và SAG được đánh giá là có tiêu chí gần giống với Oscar nhất. Vì hai lễ trao giải này đều chưa diễn ra, Leonardo vẫn có thể lật ngược tình thế và mang về tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp.

Về những ứng cử viên khác, Den of Geek dự đoán Michael B. Jordan thắng giải nam chính Oscar năm nay, nhờ một mình thủ hai vai trong bộ phim về ma cà rồng Sinners. Variety lại đặt niềm tin vào Ethan Hawke, cho rằng anh là nam chính phù hợp với gu lựa chọn của Viện Hàn lâm nhất.

Ở diễn biến khác, vào ngày 27/1, BAFTA công bố danh sách đề cử năm nay. Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh có 4/5 cái tên trùng với đề cử Oscar là Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke và Michael B. Jordan. Hai nam diễn viên khác được thêm vào là Robert Aramayo (I Swear) và Jesse Plemons (Bugonia).