Tóc Tiên cầu xin khán giả

TPO - Tóc Tiên lên tiếng cầu xin khán giả tôn trọng không gian riêng tư, sau khi loạt video ghi lại cảnh cô và Hoàng Touliver về nhà chung, kéo theo nhiều suy đoán về chuyện tái hợp chỉ hai tuần sau thông báo ly hôn.

Ngày 29/1, Tóc Tiên tha thiết cầu xin khán giả thấu hiểu hoàn cảnh của cô, sau khi mạng xã hội xuất hiện loạt video ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ về nhà riêng cùng Hoàng Touliver.

Hàng loạt bài đăng với tiêu đề như “Tóc Tiên đưa Touliver về nhà sau thông báo ly hôn”, “Tóc Tiên và Hoàng Touliver tái hợp sau hai tuần thông báo chia tay?”… lan truyền mạnh, kéo theo nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm của cả hai.

Dưới phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự hy vọng: “Thôi thì để họ hạnh phúc”, “Tôi mong họ trở lại như hai người yêu nhau”, “Cuối cùng gương vỡ lại lành”… Số khác lại cho rằng "Tóc Tiên khó hiểu", "Không hiểu nội tình mối quan hệ này ra sao".

Tóc Tiên lên tiếng đính chính tình hình. Nữ ca sĩ cho biết những gì cô đã chia sẻ cách đây hai tuần về quyết định ly hôn là hoàn toàn nghiêm túc, không có sự thay đổi nào trong mối quan hệ hiện tại. Việc cả hai xuất hiện cùng nhau không đồng nghĩa với chuyện tái hợp.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver lúc còn là vợ chồng.

“Tôi rất mong khán giả thấu hiểu tất cả nội dung tôi đã chia sẻ trong lần thông báo hai tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng”, Tóc Tiên chia sẻ.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh cô và Hoàng Touliver vẫn cư xử với nhau “hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè” sau khi chia tay. Tóc Tiên mong công chúng tôn trọng không gian riêng tư. “Tôi tha thiết thương mong qúy vị tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai. Tôi không muốn mỗi lần bước ra khỏi nhà là một sự sợ hãi”, cô chia sẻ thêm.

Chia sẻ của Tóc Tiên nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ cần được tôn trọng đời sống riêng tư, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm như sau ly hôn.

Ngày 17/1, Tóc Tiên thông báo ly hôn Hoàng Touliver sau 10 năm. Nữ ca sĩ cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều tháng suy nghĩ và những cuộc đối thoại thẳng thắn giữa hai người.

“Ở hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp”, Tóc Tiên chia sẻ.

Nữ ca sĩ nói đây là lựa chọn tự nguyện, dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không chịu tác động từ yếu tố bên ngoài. Cô cho biết sau khi kết thúc hôn nhân, cả hai vẫn giữ cách cư xử bình thường trong vai trò bạn bè, đồng nghiệp.

Tóc Tiên cũng lý giải việc đến thời điểm này mới công khai thông tin là bởi trước đó, cả hai chủ động giữ kín đời sống riêng tư và hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân. “Chuyện tình yêu - hôn nhân vốn dĩ là chuyện của 2 người và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề”, cô viết.

Thông tin Tóc Tiên ly hôn thu hút sự quan của khán giả, do cả hai được nhận định là cặp nghệ sĩ quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Việt Nam hơn 10 năm qua.