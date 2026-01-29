Rapper Phúc Du cưới bạn gái yêu 14 năm

TPO - Vốn kín tiếng về đời tư, rapper Phúc Du khiến khán giả và đồng nghiệp ngỡ ngàng khi đồng thời công khai mối tình kéo dài 14 năm và tổ chức lễ cưới trong cùng một ngày.

Ngày 29/1, Phúc Du công khai bạn gái gắn bó suốt 14 năm và tổ chức đám cưới. Thông tin thu hút hơn 700.000 lượt tiếp cận chỉ sau thời gian ngắn. Nam rapper tóm lược hành trình tình cảm bằng vài dòng ngắn gọn: “7 năm chúng ta làm bạn. Rồi 7 năm làm người thương. Hôm nay, đã đến lúc hai ta quay trở về làm bạn, nhưng lần này là bạn đời”.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phúc Du không công khai chuyện tình cảm, càng hiếm khi nhắc đến đời tư.

Từ bạn học đến bạn đời

Theo Phúc Du, anh và vợ quen nhau từ thời đi học. Cả hai trải qua 7 năm làm bạn, sau đó thêm 7 năm yêu trước khi đi đến hôn nhân. Hình ảnh được nam rapper đăng tải cho thấy những khoảnh khắc từ thời mặc đồng phục học sinh cho đến bộ ảnh cưới hiện tại được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.

Hai bức hình hút hơn 700.000 lượt tiếp cận của Phúc Du.

Vợ của Phúc Du là Thu Giang, sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Phúc Du từng cho biết bản thân là người hướng nội, thích một người bạn đời không thuộc showbiz để cả hai giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ cũng bất ngờ trước thông tin kết hôn của nam rapper. Các đồng nghiệp trong chương trình Anh trai say hi mùa 2 đồng loạt gửi lời chúc phúc. Vũ Cát Tường viết: “Sao hai em dễ thương thế! Giấu kỹ thế! Chúc mừng Phúc Du", "Trăm năm hạnh phúc nhé hai bạn”. Dillan Hoàng Phan và Anh trai Hải Nam cũng để lại những lời chúc mừng.

Hình ảnh trong đám cưới Phúc Du.

Thái Ngân nói anh phải gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin vì không tin Phúc Du đã “có chủ”. Ca sĩ Bảo Anh tiết lộ tin nhắn gửi đàn em kèm lời dặn dò dí dỏm: “Yêu thương vợ, đội vợ lên đầu nghe chưa em”.

Khán giả cũng dành nhiều bình luận chúc mừng. Có những người cho biết đã tò mò về “cô gái bí ẩn” bên cạnh Phúc Du từ lâu, nhất là sau chi tiết nhỏ từng xuất hiện trong video reaction bài hát Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì khi mẹ nam rapper nhắc đến chuyện tình cảm của con trai.

Phúc Du hát “Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì” trong ngày cưới

Vừa công bố có bạn gái, vừa tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày khiến không ít người hâm mộ “trở tay không kịp”.

Đám cưới được tổ chức với không gian sang trọng, phủ đầy hoa tươi. Ảnh cưới của cặp đôi đặt dọc lối dẫn vào sảnh tiệc và khu vực làm lễ.

Phúc Du rap trong đám cưới Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì. Video: promes.center.

Nam rapper dành tặng khách mời ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình - Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì.

Phúc Du sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc của cộng đồng rap underground. Anh nổi tiếng với biệt danh “Battle King” nhờ khả năng punchline sắc bén, flow linh hoạt... Phong cách của Phúc Du đề cao câu chữ và cảm xúc, nhấn vào chiều sâu nội dung. Giới chuyên môn đánh giá anh là một trong những lyricist (người viết lời bài hát) nổi bật của rap Việt nhờ khả năng chơi chữ thông minh, vận dụng vần đôi, vần ba cùng những ẩn dụ tinh tế.

Tên tuổi Phúc Du gắn liền với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Anh không thề gì đâu anh làm, Để cho anh cưa, Đi đu đưa đi, Từ chối nhẹ nhàng thôi...

Năm 2025, Phúc Du gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2, có nhiều hit như Người yêu chưa sinh ra, Thoát ra khỏi em... và dừng chân ở Livestage 4.