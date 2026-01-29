Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Rapper Phúc Du cưới bạn gái yêu 14 năm

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vốn kín tiếng về đời tư, rapper Phúc Du khiến khán giả và đồng nghiệp ngỡ ngàng khi đồng thời công khai mối tình kéo dài 14 năm và tổ chức lễ cưới trong cùng một ngày.

Ngày 29/1, Phúc Du công khai bạn gái gắn bó suốt 14 năm và tổ chức đám cưới. Thông tin thu hút hơn 700.000 lượt tiếp cận chỉ sau thời gian ngắn. Nam rapper tóm lược hành trình tình cảm bằng vài dòng ngắn gọn: “7 năm chúng ta làm bạn. Rồi 7 năm làm người thương. Hôm nay, đã đến lúc hai ta quay trở về làm bạn, nhưng lần này là bạn đời”.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phúc Du không công khai chuyện tình cảm, càng hiếm khi nhắc đến đời tư.

Từ bạn học đến bạn đời

Theo Phúc Du, anh và vợ quen nhau từ thời đi học. Cả hai trải qua 7 năm làm bạn, sau đó thêm 7 năm yêu trước khi đi đến hôn nhân. Hình ảnh được nam rapper đăng tải cho thấy những khoảnh khắc từ thời mặc đồng phục học sinh cho đến bộ ảnh cưới hiện tại được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.

622724327-3732900856840772-2379910042126336280-n.jpg
622775652-3732905340173657-6293207750769764523-n.jpg
Hai bức hình hút hơn 700.000 lượt tiếp cận của Phúc Du.

Vợ của Phúc Du là Thu Giang, sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Phúc Du từng cho biết bản thân là người hướng nội, thích một người bạn đời không thuộc showbiz để cả hai giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ cũng bất ngờ trước thông tin kết hôn của nam rapper. Các đồng nghiệp trong chương trình Anh trai say hi mùa 2 đồng loạt gửi lời chúc phúc. Vũ Cát Tường viết: “Sao hai em dễ thương thế! Giấu kỹ thế! Chúc mừng Phúc Du", "Trăm năm hạnh phúc nhé hai bạn”. Dillan Hoàng Phan và Anh trai Hải Nam cũng để lại những lời chúc mừng.

621570015-1470601241098926-5150674036059098143-n.jpg
622211582-1470601154432268-6177162718253980541-n.jpg
622277020-1470490061110044-4399013522923082714-n.jpg
623258729-1470601151098935-2891084243148631216-n.jpg
Hình ảnh trong đám cưới Phúc Du.

Thái Ngân nói anh phải gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin vì không tin Phúc Du đã “có chủ”. Ca sĩ Bảo Anh tiết lộ tin nhắn gửi đàn em kèm lời dặn dò dí dỏm: “Yêu thương vợ, đội vợ lên đầu nghe chưa em”.

Khán giả cũng dành nhiều bình luận chúc mừng. Có những người cho biết đã tò mò về “cô gái bí ẩn” bên cạnh Phúc Du từ lâu, nhất là sau chi tiết nhỏ từng xuất hiện trong video reaction bài hát Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì khi mẹ nam rapper nhắc đến chuyện tình cảm của con trai.

Phúc Du hát “Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì” trong ngày cưới

Vừa công bố có bạn gái, vừa tổ chức hôn lễ trong cùng một ngày khiến không ít người hâm mộ “trở tay không kịp”.

Đám cưới được tổ chức với không gian sang trọng, phủ đầy hoa tươi. Ảnh cưới của cặp đôi đặt dọc lối dẫn vào sảnh tiệc và khu vực làm lễ.

Phúc Du rap trong đám cưới Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì. Video: promes.center.

Nam rapper dành tặng khách mời ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình - Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì.

Phúc Du sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc của cộng đồng rap underground. Anh nổi tiếng với biệt danh “Battle King” nhờ khả năng punchline sắc bén, flow linh hoạt... Phong cách của Phúc Du đề cao câu chữ và cảm xúc, nhấn vào chiều sâu nội dung. Giới chuyên môn đánh giá anh là một trong những lyricist (người viết lời bài hát) nổi bật của rap Việt nhờ khả năng chơi chữ thông minh, vận dụng vần đôi, vần ba cùng những ẩn dụ tinh tế.

Tên tuổi Phúc Du gắn liền với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Anh không thề gì đâu anh làm, Để cho anh cưa, Đi đu đưa đi, Từ chối nhẹ nhàng thôi...

Năm 2025, Phúc Du gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2, có nhiều hit như Người yêu chưa sinh ra, Thoát ra khỏi em... và dừng chân ở Livestage 4.

Hà Trang
#Phúc Du #tình yêu #lễ cưới #rap #đời tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục