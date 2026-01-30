Kịch tính ở Grammy 2026

TPO - Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 có nhiều cuộc đua khó đoán ở các hạng mục lớn. Kendrick Lamar, Lady Gaga đến Bad Bunny đang chiếm ưu thế với nhiều đánh giá tích cực và dự đoán thắng giải.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 sẽ trở lại vào sáng 2/2 (giờ Việt Nam), danh hài Trevor Noah tiếp tục đảm nhiệm vai trò host của buổi lễ.

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là Kendrick Lamar với 9 đề cử, trong đó có ba hạng mục anh từng chiến thắng năm 2025 gồm Bản thu của năm, Ca khúc của năm và Trình diễn rap xuất sắc nhất. Theo sát phía sau là Lady Gaga, Jack Antonoff và nhà sản xuất Cirkut, cùng nhận 7 đề cử.

Tờ Pitchfork nhận định mùa Grammy thường là cuộc chơi của độ phủ sóng. Ca khúc nào in đậm trong trí nhớ công chúng thường có lợi thế. Năm nay, đường đua Bản thu của năm (Record of the Year) cạnh tranh sít sao. The Subway của Chappell Roan xuất hiện dày đặc trên hệ thống tàu điện ngầm New York, Abracadabra ra mắt ngay trong lễ Grammy năm 2025, Bad Bunny mang DTMF lên sân khấu Super Bowl Halftime Show còn Anxiety của Doechii thực chất là bản làm mới ca khúc của Gotye từng thắng giải này năm 2013.

Kendrick Lamar nhận chiếc kèn vàng Grammy năm 2025.

APT. được cho là có khả năng thắng giải dù phải cạnh tranh với "con cưng" của Viện Hàn lâm như Kendrick Lamar, SZA hay Billie Eilish. Bruno Mars vốn là gương mặt quen thuộc ở hạng mục này, còn Rosé (BlackPink) cũng là mối quan tâm của Grammy dành cho thị trường Kpop. Nếu APT. chiến thắng, Rosé sẽ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành giải Record of the Year.

Xét thuần về sản xuất và trình diễn, Pitchfork cho rằng Abracadabra xứng đáng hơn. Sau nhiều năm Grammy ưu ái Lady Gaga ở các dự án an toàn, việc cô giành Record of the Year với ca khúc mang tinh thần nổi loạn như Swine thay vì Shallow sẽ là cái kết khiến nhiều người thỏa mãn. Gold Derby cũng chọn ca khúc của Lady Gaga với 44% tin tưởng. Trong khi đó, Billboard dự Luther của Kendrick Lamar mới là người chiến thắng.

Danh sách đề cử Album of the Year năm nay có nhiều cái tên gần như không có cơ hội chiến thắng. Pitchfork nói đây là cuộc đua song mã giữa Lady Gaga và Bad Bunny.

Lady Gaga.

Mayhem cho thấy Gaga dung hòa được chất kịch tính với sự chín muồi về hình ảnh. Trong khi đó, Debí Tirar Más Fotos là dự án táo bạo của Bad Bunny và nhận định cán cân chiến thắng nhiều khả năng vẫn nghiêng về Gaga.

Dù kết quả ra sao, hạng mục Album của năm sẽ ghi nhận cột mốc lịch sử khi lần đầu một trong ba nghệ sĩ Bad Bunny, Kendrick Lamar hoặc Lady Gaga chạm tay vào chiến thắng. Album của Bad Bunny có thể trở thành tác phẩm thuần tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang, GNX sẽ là album hip-hop thứ ba và là album đầu tiên của một rapper nam solo giành giải, còn Mayhem có thể giúp Lady Gaga lần đầu chiến thắng ở một trong “Big 4" của Grammy.

Năm nay, lựa chọn an toàn nhất của Grammy ở hạng mục Bài hát của năm (Song of the Year) nhiều khả năng là Luther - ca khúc giữ vị trí số 1 Billboard Hot 100 lâu nhất, ít gây tranh cãi hơn so với chiến thắng năm ngoái của Kendrick Lamar.

Viện Hàn lâm đã mời các thành viên của Latin Recording Academy tham gia bỏ phiếu nhưng vẫn chưa rõ bao nhiêu người trong số đó có quyền biểu quyết. Điều này có thể khiến ca khúc tiếng Tây Ban Nha DtMF của Bad Bunny rơi vào thế bất lợi. Hiện tượng Kpop mang tên Golden (Kpop Demon Hunters) cũng có khả năng tạo địa chấn, nhưng cơ hội không lớn.

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc (Best New Artist) từ lâu vốn gây tranh cãi vì thường gọi tên những nghệ sĩ đã hoạt động nhiều năm, thậm chí có vài album trong sự nghiệp. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng đáng chú ý là có ba cái tên Alex Warren, Addison Rae và sombr. Họ phát hành album đầu tay đúng thời gian đủ điều kiện của Viện Hàn lâm.

Sự lan truyền trên mạng xã hội giúp nghệ sĩ nổi tiếng nhanh mà còn mở ra cơ hội được ghi nhận tại Grammy. Katseye chỉ mất chưa đầy một năm để vươn ra thị trường quốc tế nhờ ca khúc Gnarly, trong khi The Marías phải mất gần 10 năm để phong cách dream-pop được chú ý trên TikTok. Olivia Dean và Leon Thomas đại diện cho hai hướng R&B khác nhau: Dean mang màu sắc mềm mại, cổ điển còn Thomas hiện đại, mạnh về kỹ thuật giọng hát.

sombr.

Nhìn chung cuộc đua khá cân bằng, nhưng Addison Rae và sombr được đánh giá có lợi thế. Addison Rae theo đuổi pop mang hơi hướng những năm 2000, chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ đương đại và nhận được sự ủng hộ của Charli XCX lẫn Lana Del Rey. Cô vẫn có sức hút lớn với giới trẻ và cộng đồng người nghe nhạc pop.

Trong khi đó, sombr nổi bật nhờ tần suất xuất hiện dày đặc và các ca khúc dễ nghe, pha trộn giữa rock cổ điển và disco. Phong cách không quá mới mẻ nhưng đủ an toàn, yếu tố có thể giúp anh ghi điểm với Grammy.