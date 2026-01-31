Âm nhạc kết nối lịch sử và cảm xúc dân tộc

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra vào 20h00 ngày 28/01/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối 4 điểm cầu lịch sử gồm: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo cùng các tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương. Trong đó, Cao Bằng là điểm cầu chính, nơi gắn liền với bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Đúng 85 năm trước, ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, quyết định vận mệnh của dân tộc. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật - truyền hình mà hơn thế, là một hành trình cảm xúc, tái hiện lịch sử, thắp sáng khát vọng về một quốc gia hùng cường trong thời đại mới.

Các tiết mục hào hùng tại điểm cầu Cao Bằng

Mạch nguồn xuyên suốt chương trình là những câu chuyện lịch sử được tái hiện chân thực, chương trình đã khắc họa rõ nét hành trình Bác Hồ trở về nước trong mùa xuân năm 1941, từ những ngày đầu hoạt động tại Pác Bó, xây dựng căn cứ địa cách mạng, đến việc đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và phong trào cách mạng trên cả nước. Tên gọi “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ gợi hình ảnh giản dị, gần gũi, mà còn hàm chứa thông điệp sâu sắc: sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước là kết quả của ý chí tự lực, của bàn tay, khối óc và sự đồng lòng của toàn dân tộc.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc, hình ảnh và lời dẫn giàu cảm xúc, đã đưa người xem đi từ quá khứ đến hiện tại, từ Pác Bó năm xưa đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Với 14 tiết mục nghệ thuật, âm nhạc trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Những ca khúc đi cùng năm tháng như Bác Hồ người cho em tất cả, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lên đàng, Đoàn vệ quốc quân, Pì noọng ơi - Vào Đông Khê… được làm mới bằng thủ pháp dàn dựng hiện đại.

Chất liệu then, hát ru, ví giặm, âm hưởng Nam Bộ, cùng sự hòa quyện của nhiều vùng văn hóa đã tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, thấm đẫm tinh thần Việt Nam.

Tiết mục kết hợp chất liệu then tại Cao Bằng

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi toàn bộ đại biểu và khán giả tại bốn điểm cầu cùng lắng lại, đặt tay lên trái tim mình trong giai điệu Bác Hồ - một tình yêu bao la. Không ít người đã rơi nước mắt trong giây phút thiêng liêng tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời hứa lặng thầm của thế hệ hôm nay - tiếp nối con đường Người đã chọn, gìn giữ lý tưởng Người đã trao và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức xem truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Hai tay gây dựng một sơn hà”

Tại các đơn vị bộ đội, đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đã bố trí theo dõi chương trình trong điều kiện vừa bảo đảm nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức cho bộ đội xem truyền hình trực tiếp trong không khí phấn khởi, trang nghiêm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được công tác, rèn luyện và cống hiến trên mảnh đất Cao Bằng - nơi gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Khoảnh khắc mọi người cùng đứng dậy, đặt tay lên tim thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình

Từ Cao Bằng, nơi bắt đầu hành trình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, đến từng mái nhà theo dõi trên sóng truyền hình, thông điệp của ngày 28/01/2026 vang vọng một cách rõ rệt: ký ức về một mốc son của dân tộc không chỉ được gìn giữ mà còn được bồi đắp, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Chương trình khép lại bằng ca khúc “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi”, với sự tham gia của các nghệ sĩ tại cả 4 điểm cầu, lan tỏa tinh thần tự lực, niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" không chỉ là một chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc: từ cội nguồn cách mạng, bằng niềm tin vào nhân dân và sức mạnh đoàn kết, Việt Nam hôm nay đang vững vàng bước tiếp con đường dựng xây một non sông hùng cường, xứng đáng với di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.