Chương trình Cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Kể câu chuyện về tinh thần tự lực - tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc, Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” đã diễn ra vào 20h00 ngày 28/1/2026 tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía: độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hy sinh. Từ “điểm khởi đầu Pác Bó”, lòng yêu nước được khơi dậy bằng rung động trước trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước, để mỗi người Việt Nam hôm nay thêm trân trọng và ý thức gìn giữ.

Củng cố niềm tin vào đường lối phát triển hiện nay

Chương trình không chỉ “kể lại lịch sử” mà nhấn mạnh bài học về phương pháp: muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội. Khi các giá trị 1941 (tự chủ, đoàn kết, tổ chức, kỷ luật, quyết đoán) được soi chiếu vào nền quản trị hiện đại, niềm tin và đồng thuận xã hội được bồi đắp, thúc đẩy quyết tâm hành động vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Củng cố tinh thần tự lực, tự cường và niềm tin vào khả năng mỗi người Việt

Thông điệp trọng tâm của chương trình: dân tộc từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay càng có thể đi xa hơn bằng trí tuệ và nội lực thời đại mới. Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” khẳng định: mỗi cá nhân là một “bàn tay” của đất nước; khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, “kỳ tích phát triển” trở nên khả thi. Với thế hệ trẻ, cảm xúc được chuyển hóa thành trách nhiệm: yêu nước là dấn thân trong công việc hằng ngày; tự hào là học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại

Kết cấu cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Chương trình tại điểm cầu Cao Bằng

Chương 1 - “ĐÔI TAY VẠCH ĐƯỜNG”: Nhấn khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Điểm cầu Hà Nội

Chương 2 - “VÒNG TAY NHÂN DÂN”: Làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Điểm cầu Nghệ An

Chương 3 - “GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ”: Khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).