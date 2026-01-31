Xúc động trào dâng tại chương trình Cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

Tối 28-1, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh.

Không khí hào hùng xúc động tại điểm cầu Cao Bằng

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam – một sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tại 4 điểm cầu có có sự tham gia của hơn 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó, tại điểm cầu Cao Bằng là hơn 350 người. Chương trình với 3 chương:

Chương 1 - “ĐÔI TAY VẠCH ĐƯỜNG”: Nhấn vào khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Chương 2 - “VÒNG TAY NHÂN DÂN”: Làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3 - “GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ”: Khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức 4 điểm cầu theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”. Mỗi điểm cầu không chỉ mang ý nghĩa địa lý, lịch sử mà còn đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một “đường dây” xuyên suốt. Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian – dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu.

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ nhằm tri ân lịch sử, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.