Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Đột nhập' thủ phủ bưởi Diễn nức tiếng Hà Nội

Dương Triều

TPO - Dù chưa đến Rằm tháng Chạp, nhiều nhà vườn tại "thủ phủ" bưởi Phúc Diễn, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất thu hoạch. Phần lớn sản lượng đã được thương lái thu mua sớm, chỉ còn số ít nhà vườn giữ quả trên cây để chờ khách dịp cận Tết.

VIDEO: Vườn bưởi Diễn vàng óng chờ ngày thu hoạch cận Tết.
buoi-diendji-0959.jpg
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều vườn bưởi Diễn tại phường Phúc Diễn đã hoàn tất thu hoạch từ sớm. Chỉ còn lại một số ít khu vườn giữ nguyên những cây bưởi đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng để chờ thu hoạch đúng dịp Tết.
tp-buoi-diendji-0966.jpg
Thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái rét nhẹ về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh. Điều kiện thời tiết được người trồng bưởi đánh giá là thuận lợi để giữ quả chín trên cây, giúp bưởi lên màu vàng đều, vỏ khô và thơm hơn.
tp-buoi-dienddt-1034.jpg
tp-buoi-dienddt-1032.jpg
tp-buoi-dienddt-1029.jpg
Giữa khu vườn, những quả bưởi Diễn chín vàng nổi bật trên tán lá. Cuối vụ, nhiều cây chỉ còn sót lại vài chùm quả đẹp, được chủ vườn chăm bẵm kỹ lưỡng để giữ chất lượng đến ngày thu hoạch.
tp-buoi-dienddt-0931.jpg
Ông Âu - chủ một vườn bưởi Diễn lâu năm - cho biết gia đình đã thu hoạch gần hết từ đầu tháng Chạp. “Chúng tôi giữ lại một số cây theo đơn đặt hàng của khách quen. Bưởi cận Tết chủ yếu dùng để thờ cúng, nên khách chọn rất kỹ, từ dáng quả đến màu vỏ”, ông Âu nói.
tp-buoi-dien20260127-083156.jpg
Tương tự, ông Vinh - một trong số ít hộ còn bưởi trên cây thời điểm này - cho hay việc giữ bưởi đến sát Tết không chỉ vì giá bán, mà còn mang ý nghĩa tinh thần. “Ngoài bán cho khách đã đặt trước, gia đình thường để lại vài chục quả đẹp nhất để biếu người thân, dùng trong dịp Tết. Giữ đến đúng ngày mới hái coi như lấy lộc đầu năm”, ông Vinh chia sẻ.
tp-buoi-dienddt-0962.jpg
tp-buoi-dienddt-0901.jpg
tp-buoi-dienddt-0898.jpg
Theo các chủ vườn, giữ bưởi qua Rằm tháng Chạp đòi hỏi theo dõi sát thời tiết. Những đợt rét đậm, sương muối hoặc mưa trái mùa có thể khiến quả giảm mã, rụng cuống. Bù lại, bưởi thu hoạch muộn thường có giá cao hơn so với đầu vụ, song sản lượng không nhiều.
tp-buoi-dien20260127-090552.jpg
tp-buoi-dienddt-0996.jpg
tp-buoi-dien20260127-082406.jpg
Không còn cảnh thương lái thu mua ồ ạt, các vườn bưởi những ngày này chủ yếu mở cửa đón khách quen hoặc người mua lẻ.
tp-buoi-diendji-0969.jpg
Nhìn từ trên cao, toàn cảnh vườn bưởi Diễn hiện lên với gam màu trầm, báo hiệu một mùa vụ sắp khép lại, trong khi không khí Tết đang đến gần từng ngày.
Dương Triều
#bưởi Diễn #thu hoạch Tết #vườn bưởi #Hà Nội #bưởi chín #Tết Nguyên đán #nông nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục