'Đột nhập' thủ phủ bưởi Diễn nức tiếng Hà Nội

TPO - Dù chưa đến Rằm tháng Chạp, nhiều nhà vườn tại "thủ phủ" bưởi Phúc Diễn, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất thu hoạch. Phần lớn sản lượng đã được thương lái thu mua sớm, chỉ còn số ít nhà vườn giữ quả trên cây để chờ khách dịp cận Tết.
Giữa khu vườn, những quả bưởi Diễn chín vàng nổi bật trên tán lá. Cuối vụ, nhiều cây chỉ còn sót lại vài chùm quả đẹp, được chủ vườn chăm bẵm kỹ lưỡng để giữ chất lượng đến ngày thu hoạch.
Theo các chủ vườn, giữ bưởi qua Rằm tháng Chạp đòi hỏi theo dõi sát thời tiết. Những đợt rét đậm, sương muối hoặc mưa trái mùa có thể khiến quả giảm mã, rụng cuống. Bù lại, bưởi thu hoạch muộn thường có giá cao hơn so với đầu vụ, song sản lượng không nhiều.
Không còn cảnh thương lái thu mua ồ ạt, các vườn bưởi những ngày này chủ yếu mở cửa đón khách quen hoặc người mua lẻ.