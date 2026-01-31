'Đột nhập' thủ phủ bưởi Diễn nức tiếng Hà Nội

TPO - Dù chưa đến Rằm tháng Chạp, nhiều nhà vườn tại "thủ phủ" bưởi Phúc Diễn, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất thu hoạch. Phần lớn sản lượng đã được thương lái thu mua sớm, chỉ còn số ít nhà vườn giữ quả trên cây để chờ khách dịp cận Tết.